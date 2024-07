Buongiorno oggi ringrazio Enrico che mi ha mandato una ricetta fresca ed estiva con la Bufala e gamberi. Enrico mi ha dato due versioni di questa ricetta perché nel caso non piacesse il pesce crudo, come a me, i gamberi si possono cucinare in padella con un filo di olio.

Bufala mediterranea

Ingredienti per due persone

2 mozzarelle di bufala

8 gamberi rossi

100 gr di pomodori datterini gialli

2 pomodori piccoli rossi

1 cipolla

1 falda di peperone rosso

1 falda di peperone giallo

Succo di limone q. b.

Olio di oliva extravergine

Sale

Pepe

Preparazione

Iniziate a pulire i gamberi rossi eliminando la testa, il carapace e l’intestino, poi tagliateli grossolanamente e metteteli in una ciotola. Tagliate la cipolla ad anelli sottili. Lavate i peperoni, i pomodorini gialli e quelli rossi. Tagliate tutte le verdure a cubetti piccoli. Aggiungete la cipolla, i peperoni, i pomodori nella ciotola dei gamberi e condite il tutto con un po’ di olio, sale, pepe e il succo di limone. Posizionate le mozzarelle nei piatti, incidete la parte superiore e scavatela con un cucchiaio, come se fosse una forma di pane, per far uscire il siero, farcite l’interno con il condimento di gamberi e verdure e servite con un filo d’olio.

Enrico ha data anche una versione con i gamberi e la verdura saltata in padella con un poco di olio in modo a chi non piacesse il crudo può godere di questo piatto fresco e gustoso. Potete decidere di scottare solo i gamberi.

Enrico

