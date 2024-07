Carenza di personale Ata nelle scuole, a Firenze presidio di protesta Flc Cgil Toscana

In vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, la Flc Cgil Toscana, attraverso un presidio stamani a Firenze davanti all’Ufficio Scolastico regionale, ha inteso sottoporre all’attenzione di lavoratori-lavoratrici, famiglie, studenti e opinione pubblica le problematiche connesse alla mancanza di sufficiente organico Ata nelle scuole della regione.

Come più volte denunciato da Flc Cgil Toscana, la carenza di assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici determina un peggioramento delle condizioni delle scuole, in termini di efficacia di lavoro d’ufficio e rapporti con le famiglie, funzionalità dei laboratori, sicurezza e sorveglianza degli ambienti, in particolare nelle scuole del primo ciclo. Per queste ragioni è urgente la richiesta del sindacato di avere più organico Ata nelle scuole.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze