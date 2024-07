Empoli Jazz, al Torrione l'unica data estiva italiana del Bobby Watson Quartet

Empoli Jazz Summer Festival 2024 XVI Edizione

Lunedì 22 Luglio ore 21,30

Giardino Torrione S. Brigida Via Antiche Mura, 7 Empoli

BOBBY WATSON Quartet

Appointment in Milano

BOBBY WATSON sax alto

JORDAN WILLIAMS pianoforte

CURTIS LUNDY contrabbasso

VICTOR JONES batteria

Opening Act: Jacopo Ferrazza Wood Tales

Dopo il grande successo dei concerti di apertura Women in Jazz con GAL di Giulia Galliani e Nuova Generazione Jazz Night, e l‘iconico Kind of Bill, omaggio a Bill Evans, feat. Dado Moroni, Eddie Gomez, Joe La Barbera , la XVI edizione di Empoli Jazz Summer Festival 2024, nell’ ambito di Stasera Esco, prosegue Lunedì 22 Luglio altro doppio concerto l’opening è di Jacopo Ferrazza con Wood Tales in contrabbasso solo per il progetto Nuova Generazione Jazz in collaborazione con I-Jazz e MIC e a seguire un grande artista di livello internazionale, una delle icone del jazz mondiale e unica data estiva in Italia a EJSF 2024 XVI edizione Bobby Watson Quartet Appointment in Milano, Bobby Watson sax alto Jordan Williams pianoforte Curtis Lundy contrabbasso Victor Jones batteria.

Non è facile trovare un aggettivo che descriva adeguatamente uno come Bobby Watson, veterano di mille battaglie musicali, apparso prepotentemente sulle scene sul finire degli anni Settanta, quando, dal 1977 e fino al 1981, ha fatto parte dei Jazz Messengers di Art Blakey. Della band del grande batterista, considerata l’università del jazz per antonomasia, è stato anche direttore musicale, imprimendovi la propria verve e mettendosi in piena luce sia come solista che come compositore. Da allora la sua carriera si è snodata tra svariate altre collaborazioni, numerose incisioni realizzate nelle vesti di leader, diverse delle quali realizzate per l’italiana Red Records (Appointment in Milano, Round Trip, Love Remains, tra le altre), e formazioni di varia foggia tra cui il notevole 29th Street Saxophone Quartet. Ovunque il sassofonista di Lawrence, Kansas, dove è nato nel 1953, ha lasciato il segno della propria espressività, forgiata nel solco della più schietta scuola di estrazione boppistica ma tutt’altro che priva di personalità. Oggi, superata da poco la soglia dei 70 anni, Bobby Watson può essere considerato un “classico”, ma nelle sue vene continua a scorrere un flusso di energia che lo mantiene ai vertici del sassofonismo contemporaneo. Del quartetto con il quale si presenta per la prima volta a Empoli Jazz, fanno parte musicisti di vasta esperienza come il contrabbassista Curtis Lundy e il batterista Victor Jones, e giovani talentuosi come il pianista Jordan Williams. Ingresso a pagamento € 20/18

JACOPO FERRAZZA contrabbasso Tra Duke Ellington e i Beatles. Wood Tales è il nuovo disco per contrabbasso solo di Jacopo Ferrazza, fresco vincitore di Nuova Generazione Jazz. Voce e archetto, solo contrabbasso, musica che più nuda non potrebbe essere.

Si consiglia vivamente l'acquisto in prevendita su oooh.events € 20/18:

Link biglietti: https://oooh.events/evento/bobby-watson-quartet-appointment-in-milano-a-empoli-jazz-summer-festival-2024-xvi-edizione-biglietti/

Fonte: Empoli Jazz Summer Festival