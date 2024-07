Lavori in via di conclusione alla scuola Masih: intero plesso a disposizione da settembre

Buone notizie per le alunne e gli alunni della scuola primaria Iqbal Masih di Certaldo. I lavori di miglioramento sismico della struttura sono in via di conclusione: saranno ultimati in tempo utile per consentire il riallestimento e la ricollocazione delle aule al primo piano, come già concordato con l'istituto comprensivo, così da garantire la completa ripresa dell'attività didattica all'interno di tutto l'edificio, a partire dal mese di settembre, compreso il servizio di refezione scolastica.

Le varie fasi dell'intervento stanno procedendo secondo il cronoprogramma fissato all'inizio dell'intervento, approvato con delibera n.186 del 30 novembre 2022, per un valore complessivo di 1.180.000 euro, di cui 970.000 euro finanziati dal Fondo di Sviluppo e Coesione della Regione Toscana, con la restante parte a carico del Comune di Certaldo.

Nel settembre scorso, prima dell'inizio dell'anno scolastico, erano stati completati i lavori all'ingresso e ai servizi igienici per ridurre al minimo il disagio durante i mesi di lezione. Il piano terra è stato poi sottoposto a interventi strutturali, completati e collaudati durante le scorse festività natalizie. In questi mesi sono state eseguite le opere previste nell'ala che ospita la biblioteca, la palestra e l'aula insegnanti, e nel seminterrato. Allo stato attuale, rimangono da completare alcune lavorazioni al primo piano, in particolare le finiture e gli impianti, e alcune opere al piano seminterrato.

"Intervenire per migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi scolastici è per ogni amministratore una grande soddisfazione - spiega il sindaco Giovanni Campatelli - Significa garantire e migliorare un servizio che interessa da vicino i più piccoli, che mette al centro l'educazione e il crescere insieme. Un servizio di comunità".

"Quello che si sta avviando a conclusione è stato un cantiere estremamente complesso, anche alla luce della volontà di ridurre al minimo i disagi per quanto concerne lo svolgimento dell'attività didattica - sottolinea l'assessora ai Lavori pubblici del Comune di Certaldo, Benedetta Bagni - È stato un grande lavoro di squadra fra amministrazione, impresa, scuola e famiglie. A settembre, alunni e personale scolastico potranno tornare a vivere a pieno una scuola rinnovata e più sicura".

Fonte: Comune di Certaldo