Miss Toscana raddoppia l'appuntamento all'Elba

La kermesse di Miss Toscana sbarca anche quest’anno all’isola d’Elba, paradiso vacanziero di livello internazionale. Nel prossimo fine settimana è programma un doppio, imperdibile,

appuntamento che culminerà con l’assegnazione del titolo di Miss Isola d’Elba. Si tratta di una fascia importante perché la vincitrice sarà ammessa direttamente (senza passare da altre selezioni provinciali e regionali) alle prefinali nazionali di Miss Italia che quest’anno si svolgeranno in settembre nelle Marche, più precisamente nella bellissima cornice costiera di Numana.

La selezione speciale elbana si articolerà come dicevamo in due serate. Si inizierà sabato 20 luglio alle 21.30 a Lacona, centro molto apprezzato dai turisti che scelgono il paradiso elbano. Sarà una sorta di semifinale nel corso della quale verranno scelte le ragazze che parteciperanno alla finale la sera successiva del 21 luglio (con inizio sempre alle 21,30) in piazza Matteotti a

Capoliveri altra meta gettonatissima da parte dei vacanzieri, un suggestivo borgo marinaro di origine medievale meta ogni anno di tantissimi ospiti.

L’atteso appuntamento che vedrà la partecipazione di un grande pubblico è organizzato dal Comune di Capoliveri, dalla Syriostar srl che è concessionaria per la Toscana del concorso di Miss Italia e dalla Fondazione PazzEvents.

Le ragazze arriveranno da tutta la Toscana ma ci sarà anche una nutritissima pattuglia di bellezze isolane. Nelle scorse settimane proprio all’Elba si è svolto un casting preparatorio in vista di questo appuntamento. Complessivamente saranno una trentina le ragazze in gara. Siamo quindi pronti a scoprire chi sarà la nuova Miss Isola d’Elba e che riceverà lo scettro da Sharon Gruttadauria, siciliana di Caltanissetta di origine ma residente a Cascina (Pisa) vincitrice del prestigioso titolo nel 2023.