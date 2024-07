Ottant'anni dalla strage del Duomo di San Miniato: il programma della commemorazione

Lunedì 22 luglio ricorre l'80esimo anniversario della strage del Duomo di San Miniato, avvenuta il 22 luglio 1944, in cui persero la vita 55 persone. La mattinata, organizzata dal Comune e dalla Diocesi di San Miniato, si apre con un corteo che da piazza del Seminario arriva fino in piazza Duomo, dove verrà deposta una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime. Lungo il tragitto verrà reso omaggio alle lapidi dedicate alle strage, ai Loggiati di San Domenico. Alle 10.00, nell'ora dello scoppio dell'ordigno bellico, le campane suoneranno 55 rintocchi, e ci sarà una messa in Cattedrale officiata dal vescovo, monsignor Giovanni Paccosi. Al termine della funzione, intorno alle 11.00, all'interno della Cattedrale, verrà inaugurata la copia del bassorilievo di Giroldo di Jacopo da Como, danneggiata dallo scoppio della bomba. Alle 11.30, in Sala del Consiglio, in Palazzo Comunale, si svolgerà una cerimonia civile, alla presenza del sindaco Simone Giglioli, del presidente del consiglio comunale Matteo Betti, del vescovo Giovanni Paccosi, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, dell'assessora regionale alla cultura della Memoria Alessandra Nardini, dei senatori Dario Parrini e Manfredi Potenti, del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, del consigliere dell'Istituto Storico della Resistenza Riccardo Saccenti, delle altre autorità cittadine e degli amministratori del Valdarno.

Per tutta la giornata il Museo della Memoria ai Loggiati di San Domenico resterà aperto al pubblico e sarà visitabile (sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it - 345.3038991).

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa