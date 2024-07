Pd Santa Maria a Monte: "In sofferenza l'edilizia privata"

Il Partito Democratico di Santa Maria a Monte raccogliendo il malcontento dovuto alla difficoltà incontrata da molti tecnici che si trovano a non avere risposte adeguate per il loro lavoro e quindi anche per le esigenze dei cittadini, chiede all’amministrazione la motivazione per la quale il Settore Edilizia Privata sia rimasto cosi carente di personale senza porvi rimedio.

Il settore attualmente è gestito da una sola persona alla quale è stato tolto anche il ruolo dirigenziale e che si trova a rispondere in maniera decisamente insufficiente al lavoro richiesto dai cittadini, con ritardi e lungaggini sulle pratiche spaventosi, oltretutto in un settore in continuo cambiamento sia per i prezzi dei materiali, sia per le leggi sulle detrazioni fiscali che necessita di risposte altrettanto rapide. In questo modo oltre a creare disagio ai cittadini e agli operatori allontana anche i possibili investitori.

Ci risulta che è stato bandito un concorso ma sappiamo che l’entrata a regime di eventuali vincitori non l’avremo fino alla fine dell’anno mentre il vuoto che si è andato creando ha bisogno di trovare soluzioni in tempi brevi.

Purtroppo abbiamo assistito alla richiesta di numerosi trasferimenti ad altri comuni di tecnici che lavoravano nel nostro comune da tempo e abbiamo visto che non sono stati confermati neppure stagisti che avrebbero potuto collaborare alla gestione del settore garantendo ad oggi un minimo di supporto all’unico tecnico rimasto.

Constatiamo inoltre che il Settore Lavori Pubblici è ben dimensionato pertanto ci chiediamo e chiediamo all’amministrazione se non sia opportuno al momento ridistribuire le risorse per rispondere in maniera più efficiente alle esigenze non solo dei tecnici ma soprattutto dei cittadini.

La gestione del personale nel settore tecnico del nostro comune a nostro avviso ha bisogno di essere rivista e resa più efficiente e funzionale anche alla luce di quanto ultimamente si è evidenziato con le fughe di tecnici che hanno preferito andarsene per lavorare forse in ambienti più favorevoli.

Fonte: Partito Democratico Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa