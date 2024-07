Saharawi ambasciatori di pace accolti a Montespertoli: in programma una cena solidale

Il prossimo martedì 23 luglio 2024, il Comune di Montespertoli sarà protagonista di una giornata di solidarietà e accoglienza dedicata ai bambini Saharawi, i Piccoli Ambasciatori di Pace.

La mattina, i bambini e le bambine del centro estivo accoglieranno i piccoli Ambasciatori di Pace. Nel pomeriggio, sarà l'amministrazione comunale a dar loro il benvenuto. La sera, si terrà una cena aperta a tutta la cittadinanza a favore del popolo Saharawi, il cui ricavato sarà interamente devoluto a loro.

"In un mondo purtroppo ancora segnato da conflitti e divisioni, la solidarietà e la cooperazione tra culture diverse sono elementi essenziali per costruire un futuro più giusto e pacifico. L'accoglienza dei bambini Saharawi a Montespertoli rappresenta un'occasione preziosa per promuovere il dialogo interculturale, sensibilizzare sui temi della pace e dei diritti umani e rafforzare i legami di solidarietà" dichiara l’assessora Ottavia Viti con delega alla Cooperazione Internazionale. "Per questo motivo rinnovo l’invito di Graziano Giotti a partecipare attivamente all’iniziativa di solidarietà a favore del popolo Saharawi. Vi aspetto in Sala del Consiglio per l’accoglienza ed a cena alla pizzeria I’ Grappolo Rosso" aggiunge.

Programma della giornata:

Ore 10:00 - campo estivo: presso la scuola media R. Fucini, i bambini parteciperanno a un campo estivo organizzato per loro. Un'occasione speciale per trascorrere momenti di gioco e condivisione.

Ore 18:30 - Incontro con il sindaco: il sindaco di Montespertoli e l’Amministrazione Comunale incontreranno i bambini, dimostrando il supporto e la vicinanza della comunità locale al popolo Saharawi.

Ore 20:00 - cena solidale: la giornata si concluderà con una cena presso la pizzeria "I Grappolo Rosso", dove sarà possibile gustare il primo giro pizza, dolce e tanta solidarietà al costo di 15€.

Prenotazione per la cena: è gradita la prenotazione entro sabato 20 luglio, contattando Graziano al numero 339.8870433 o Rossano al numero 339.8347320. L'intero ricavato della cena sarà devoluto a favore del popolo Saharawi, in un gesto concreto di supporto e solidarietà.

"Un sentito ringraziamento va a tutte le associazioni e gli enti che hanno collaborato per la riuscita dell'evento: COOP Montespertoli, F.lli Marconcini, P.A. Croce d'Oro, SPI-CGIL, AVIS, AVO, Fratres, Misericordia" dichiara Graziano Giotti del Comitato pro Saharawi.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa