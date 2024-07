A Cascina abrogata la cittadinanza onoraria a Mussolini, la Lega: "I problemi sono ben altri"

Abrogata oggi la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, un tema che sicuramente non rappresenta una nostra priorità, visto che una città come Cascina ha bisogno di interventi seri su sicurezza, lavoro, scuole, viabilità, strade, decoro urbano, cimiteri, raccolta differenziata, solo per citarne alcuni. Abbiamo votato a favore della revoca, guardando al futuro e non al passato e per evitare, su questi temi, possibili strumentalizzazioni da parte della Sinistra.

Riteniamo che essere antifascisti non sia un tema di un colore politico e che le istituzioni debbano evitare che si accentui ancora di più una divisione che si è venuta a creare sul tema fascisti-antifascisti e un clima che non piace a nessuno. Non devono mai e ripetiamo mai essere le istituzioni che rappresentiamo ad alimentare questa contrapposizione. Detto ciò, ribadiamo che i problemi sono ben altri ed invitiamo l'amministrazione ad essere, finalmente, maggiormente attenta alle reali esigenze dei cascinesi.

Gruppo consiliare Lega Cascina