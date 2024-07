Borse di studio da Fabrizio Masoni agli studenti più meritevoli

Masoni ha consegnato le borse di studio ai suoi primi studenti più meritevoli.

"Un orgoglio, dice Fabrizio Masoni, avere tanti giovani di valore tra i figli dei nostri collaboratori e un dovere nonché un piacere contribuire alla loro vita futura, che sia di studio o di lavoro.

Abbiamo bisogno di menti aperte, preparate e che, fatte le loro dovute esperienze, tornino a dare un contributo importante allo sviluppo del nostro paese".

I giovani laureati che si sono aggiudicati le borse di studio e con i quali ci complimentiamo per la brillante carriera scolastica sono 4:

- Livia Bertacca, laurea triennale con 110 e lode in Arti Visive all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

- Emanuele Respino, laurea triennale con 110 in Ingegneria Informatica all’Università di Pisa.

- Filippo Nazzi, laurea magistrale con 110 e lode alla facoltà di Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche all’Università di Firenze.

- Luca Flammia, laurea magistrale con 106 alla facoltà di Lingue e Letterature Euro Americane all’Università di Pisa.

Vince una borsa di studio anche Ester Bernini che ha brillantemente superato gli esami di terza media.

Masoni ha introdotto le borse di studio alla fine di ogni ciclo scolastico, dalle elementari all’università, per i figli dei propri dipendenti nell’anno scolastico 2022-2023, nell’ambito del progetto “Masoni for Education”, un’iniziativa che poi ha subito deciso di far diventare strutturale alle politiche di welfare aziendale rendendola continuativa nel tempo.

"Auguriamo a questi ragazzi un futuro pieno di gioia e di soddisfazioni personali e professionali e siamo felici, conclude Masoni, di avervi regalato il primo piccolo riconoscimento dopo tanta fatica e impegno".

