Colombaie di Volterra, open day alla scoperta degli scavi

Un appuntamento da non perdere con l’archeologia, per scoprire i misteri etruschi che in questi tre anni di scavi sono venuti alla luce, grazie al costante sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

Il prossimo martedì 23 luglio alle ore 9.30 e alle ore 16.30 sarà possibile visitare uno dei siti archeologici che più sta dando soddisfazione per la qualità dei reperti rinvenuti, per le informazioni che vanno ad arricchire la sequenza storica, e per la tipologia di sepoltura scoperta per la prima volta a Volterra, la tomba a tumulo.

Una Necropoli inedita raccontata dalla dott.ssa Lisa Rosselli, coordinatrice dei lavori, e dallo staff che l’ha accompagnata durante le varie campagne. Non occorre prenotarsi, ma basta raggiungere all’orario indicato il parcheggio della palestra di San Felice.

Fonte: Fondazione CRVolterra