Eccidio del 24 luglio a Empoli, la commemorazione per gli 80 anni dalla tragedia

Mercoledì 24 luglio 2024 ricorrono ottant’anni dell’eccidio dei ventinove concittadini empolesi fucilati per rappresaglia dalle truppe naziste, in quella che si chiamava piazza Ferrucci, a pochi passi da piazza Farinata degli Uberti e dal centro. Una ferita profonda per tutta la comunità di Empoli.

PROGRAMMA DELLA MATTINATA - Celebrazione della santa messa a suffragio dei caduti, alle 9.30, nella Collegiata di Sant’Andrea, in piazza Farinata degli Uberti, officiata da Don Guido Engels. Seguirà, alle 10.30, la deposizione della corona d’alloro al monumento ricordo in piazza XXIV Luglio, alla presenza delle autorità istituzionali, militari e civili. Alla cerimonia interverrà il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi.

TUTTI IN PIEDI – Le celebrazioni proseguiranno la sera, alle 21.30, con l’iniziativa “Tutti in piedi”, racconti e canti per non dimenticare a cura di Maria Teresa Delogu della Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli e alla presenza del consigliere con delega alla Cultura della Memoria, Raffaele Donati. Ritrovo in piazza 24 Luglio, per dare spazio a canti e letture. L’evento è promosso e organizzato da Comune di Empoli, Giallo Mare Minimal Teatro e Centro Studi Musicali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa