Empoli Jazz, svelato il secret concert al Torrione di Santa Brigida

Empoli Jazz Summer Festival 2024 XVI Edizione annuncia il secret concert della sedicesima edizione. Martedì 30 Luglio ore 21,30 al giardino del Torrione S. Brigida (Via Antiche Mura, 7 Empoli), si esibiranno Alessandro D'Alessandro e Gianluca Petrella - Invenzioni per organetto preparato, trombone e elettroniche

Alessandro D’Alessandro: organetto preparato, elettronica

Gianluca Petrella: trombone, elettronica

ingresso posto unico € 12 + d.p.

si consiglia vivamente l'acquisto in prevendita su oooh.events

link biglietti: https://oooh.events/evento/alessandro-dalessandro-meets-gianluca-petrella-a-ejsf-2024-xvi-edizione-biglietti/

La biglietteria apre alla ore 20,30

Alessandro D’Alessandro incontra per la prima volta sul palco Gianluca Petrella.

Musicisti di estrazione e formazione completamente diversa tra loro ma in grande sintonia sulla concezione universale della musica, in cui i vari generi non sono un paradigma ma piuttosto uno spunto per un approccio libero e creativo. Sia Petrella che D’Alessandro nelle loro rispettive storie artistiche hanno avuto esperienze lavorative in molteplici mondi che vanno dalla musica elettronica, al jazz, dalla world alla musica pop d’autore o alla musica cinematica-scenica.

Entrambe ricercatori di suoni, pionieri dell’utilizzo dell’elettronica applicata ai loro rispettivi strumenti acustici, organetto e trombone. I due musicisti, si incontrano su un palco seguendo il gioco dell’improvvisazione, della melodia, della canzone, dalla fusione dei loro suoni personali uniti ad un utilizzo creativo dell’elettronica live.

Una prima assoluta per il festival Empoli Jazz 2024.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1126777101956175

Alessandro D’Alessandro

Classe 1985, inizia lo studio dell’organetto all’età di 9 anni.

Da sempre interessato alle più svariate forme musicali, “è unanimemente considerato uno dei più talentuosi organettisti italiani” (cit.), particolarmente apprezzato per la tecnica, per la versatilità e per la ricerca timbrica. Esploratore e sperimentatore di suoni, è stato pioniere nell’utilizzo dell’elettronica applicata all’organetto. Ha creato un originale sistema di percussione dell’organetto, che unito alla modulazione continua dei suoni, attraverso l’utilizzo dell’effettistica, di loops e di oggetti vari ‘applicati’ direttamente allo strumento, ha denominato ‘organetto preparato’, sfruttando un termine generalmente in uso nella musica contemporanea.

Ha collaborato sia in studio che live con numerosi artisti, fra cui Sergio Cammariere, Elio, Neri Marcorè, Rocco Papaleo, Joan Manuel Serrat, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti (Musica Nuda), Gigliola Cinquetti, David Riondino, Daniele Sepe, Paolo Angeli, Roy Paci, Vinicio Marchioni, Banda Osiris, Maria Pia De Vito, Chiara Civello, Marc Perrone, Sonia Bergamasco, Angelo Branduardi & Franco Battiato, Bob Angelini, Gabriele Mirabassi, Lucilla Galeazzi, Peppe Voltarelli, Erdem Simsek, Peppe Barra, Eugenio Barba & Odin Teatret, Fausto Mesolella, Patrizio Fariselli (AREA) e moltissimi altri.

‘Canzoni – per organetto preparato & elettronica’ (Squilibri) uscito nel giugno 2021 è il suo primo album da solista. Il disco è stato eletto miglior album della world music italiana per 2021 dalla giuria del Premio Loano, il più importante premio di settore in Italia.

Nel 2017 vince la TARGA TENCO (miglior album in dialetto) per il disco 'Canti, ballate ed ipocondrie d'ammore' (Squilibri) realizzato insieme a Canio Loguercio.

E’ solista e coordinatore dell’Orchestra Bottoni, una particolare big band formata per lo più da organetti, con la quale ha pubblicato diversi dischi tra cui ‘Orchestra Bottoni Live’.

Si esibito in alcuni dei più importanti festival italiani e stranieri, dalla classica alla worldmusic, dalla canzone d'autore, al cinema o alla letteratura. Il suo organetto ha risuonato in molti paesi come Francia, Austria, Inghilterra, Germania, Austria, Svizzera, Serbia, Portogallo, Cile, Polonia, Albania, Lussemburgo..

Gianluca Petrella

Gianluca Petrella, trombonista, è tra i più riconosciuti musicisti italiani nel mondo. Ha vinto per due anni consecutivi il celebre “Critics Poll” della rivista Down Beat, nella categoria “artisti emergenti”.

Classe 1975, negli oltre 20 anni di carriera già trascorsi ha collaborato con artisti di fama internazionale scrivendo, performando e incidendo musica in maniera trasversale, dalla sperimentazione al mainstream.

È universalmente riconosciuto per aver conquistato i palcoscenici e i festival più prestigiosi del mondo (da Montreal a Toronto, passando per Tokyo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Parigi, Londra, New Orleans…), per i lavori editi da prestigiose etichette (ECM Records, Blue Note, !k7, Ninja Tune) e per le sue collaborazioni con Enrico Rava e altri big. Collaborazioni non solo in ambito jazz tra cui: con l’acclamata superstar della techno Ricardo Vilallobos, con Moritz Von Oswald, pioniere dell’elettronica tedesca, con dj Gruff – icona dell’hip hop italiano – e con il leggendario agitatore di dancefloor Dj Ralf.

Dal 2017 è entrato a far parte della band di Lorenzo Cherubini alias Jovanotti. Tra gli altri progetti in campo jazz il trio con Michele Rabbia e Eivind Aarset.