I premi a Mercantia triplicano: durante il festival la consegna dei riconoscimenti

Fino a domenica Certaldo (FI) ospita Mercantia, il Festival Internazionale del Quarto Teatro. L'evento, noto per le sue performance uniche, che sta trasformando le strade e le piazze della città di Boccaccio in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo uno spettacolo straordinario ai suoi visitatori.

Oggi, venerdì 19 luglio, alle 18:30, nel cortile interno di Palazzo Pretorio, si terrà la premiazione del "Chiodo d'oro per la ricerca e sperimentazione teatrale". Il premio sarà conferito ad Àrhat Teatro, gruppo fondato ufficialmente nel 2005. Il direttore artistico e regista, Pierluigi Castelli, ha un percorso ventennale nel teatro, con una formazione internazionale che include maestri come Eugenio Barba e l'Odin Teatret. Àrhat Teatro è noto per il suo impegno nella preparazione fisica degli attori e per l'innovazione nei loro spettacoli. Il cammino di Àrhat Teatro è iniziato nel luglio 2004 con la preparazione fisica del giovane attore e co-fondatore del gruppo, Samuele Farina, che ha seguito un intenso training e seminari con attori e danzatori della scena contemporanea.

Domani, sabato 20 luglio, durante la penultima serata della manifestazione, si terranno altre due premiazioni, sempre alle 18:30 a Palazzo Pretorio: il "Chiodo d'Oro riparatore" sarà assegnato a Lucia Osellieri e il "Chiodo d'Oro" a Guascone Teatro. Il "Chiodo d'Oro riparatore" è un riconoscimento che Lucia Osellieri avrebbe dovuto ricevere anni fa, ma che per un incidente di percorso non le fu consegnato.

Lucia Osellieri

Lucia Osellieri, attiva dal 1980, è conosciuta per il suo lavoro come cantastorie e burattinaia sotto il nome d'arte di Gelsomina. La sua carriera è stata segnata dalla collaborazione con Alessandro Gigli della Compagnia Burattini del Sole e dalla produzione di spettacoli come "Un mondo incantato", "La casa degli gnomi" e "Pepolino Capelverde". In coppia con il giocoliere Santosh Dolimano, ha creato "Un mondo per aria fra gnomi e giganti" e con il Gruppo "Tendenza Migratoria" ha messo in scena "Tempo andante con carretto", liberamente tratto da "Momo" di Michael Ende. Lucia è nota per la sua capacità di coinvolgere il pubblico, soprattutto i bambini, e per la conduzione di laboratori sulla costruzione e l'uso dei burattini. La sua associazione culturale La Casa degli Gnomi, nata a Padova nel 2000, propone spettacoli e attività rivolte a tutti, ma in particolare ai bambini. Durante l'estate, Lucia percorre l'Italia con il suo organetto diatonico e i suoi burattini, esibendosi in piazze e spazi all'aperto.

Guascone Teatro

Guascone Teatro, fondato nel 1989, è nato dalla passione di cinque attori per il teatro. La compagnia si distingue per la sua combinazione di provocazione poetica e spirito di gruppo. In 15 anni, hanno creato una scuola di teatro, due festival per spazi alternativi e più di 30 spettacoli, che vanno dalla prosa al clown. Hanno collaborato con artisti di fama internazionale come i DEREVO di San Pietroburgo, Slava Polunin, Carlo Monni, Bustric, Laura Curino e molti altri. La compagnia continua a esplorare nuove strade e forme di espressione teatrale, mantenendo viva la passione per il teatro e il contatto diretto con il pubblico.

A seguito delle premiazioni teatrali, saranno premiati tre dei dodici artigiani che hanno partecipato all'installazione "Sunset", esposta al parterre di Palazzo Pretorio e curata da Francesca Parri di Exponent. Ogni artigiano ha interpretato il tema del sole, visto il tema di questa edizione, utilizzando colori, tecniche e materiali diversi. Le opere sono di Patrizio Arrighi, Valentina Barbieri, Costanza Dainelli, Vanessa Gai, Katy Maleki, Marta Martini, Valter Masoni, Giada Matteoli, Lucia Pretto, Francesca Santomauro, Stelleconfuse e Sabrina Taddei. La giuria, composta da Caterina Tosoni, Valerio Salvadori, Giovanni Campatelli, Giacomo Cucini e Alessandro Gigli, decreterà i vincitori.

Mercantia, XXXVI Festival Internazionale del Quarto Teatro, si svolge a Certaldo dal 17 al 21 luglio 2024 con il patrocinio di MiC – Ministero della Cultura, Regione Toscana, Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, Confesercenti, CNA Firenze Metropolitana, ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) e il contributo di Comune di Certaldo e Città Metropolitana di Firenze. Main sponsor: Toscana Energia e Unicoop Firenze.

Il programma completo con tutte le informazioni utili è disponibile sul sito www.mercantiacertaldo.it

Fonte: Comune di Certaldo