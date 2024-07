Inaugurato il parco pubblico nell'ex cava di Bacchereto

"Grande soddisfazione", è la lapidaria affermazione del sindaco Edoardo Prestanti al taglio del nastro, nel pomeriggio di ieri, giovedì 18 luglio, per inaugurare il parco pubblico nell’ex cava di Bacchereto. "Grande soddisfazione – ha ribadito il sindaco – per aver messo a disposizione dei cittadini un’altra grande area pubblica. Abbiamo voluto fortemente questo parco, finalmente siamo riusciti a completare l’acquisto dell’ex cava". La proprietà è infatti ora interamente pubblica, da quando a giugno è stato firmato l’atto d’acquisto, per 32mila euro, che ha comportato il passaggio dall’istituto diocesano di sostentamento del clero al Comune della parte relativa all’anfiteatro, ancora privata, del grande spazio verde.

È stata una lunga rincorsa, anche attraversata da procedimenti legali e amministrativi, che si è conclusa un mese fa, con la consegna al patrimonio pubblico del parco nell’ex cava.

Ora che il parco è pubblico, il sindaco Prestanti pensa anche a nuovi interventi, soprattutto per renderlo pronto a ospitare eventi. Il pensiero del sindaco va all’anfiteatro e alla possibilità di progettare al più presto la sua manutenzione straordinaria: "Sì – aggiunge il sindaco – riattivare l’anfiteatro è il prossimo passo da compiere".