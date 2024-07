Lavori sulle frane dell'Arno, divieto di transito sulla pista ciclopedonale a Marcignana

Con ordinanza 428 di oggi, 19 luglio 2024 (https://shorturl.at/JntZY) sulla ciclo-pedonale in località Marcignana entreranno in vigore alcuni provvedimenti temporanei al transito, per consentire l’attività di lavori di consolidamento di n.5 movimenti franosi lungo le sponde del fiume Arno.

NEL DETTAGLIO – A partire da oggi, 19 luglio fino al 20 settembre 2024, sulla ciclo-pedonale in località Marcignana, tratto dall’intersezione con la Strada Provinciale 11 fino all’Impianto di Trattamento, verrà istituito il divieto di transito Ciclo-pedonale per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa