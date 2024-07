Leadership educativa, docenti del Cattaneo in un corso sperimentale

Il progetto S4S, giunto alla sua terza fase, ha introdotto un corso blended (ovvero un mix di formazione on line o in aula e di apprendimento digitale autonomo) rivolto agli insegnanti delle scuole superiori, con l'obiettivo di ridefinire l'educazione post-pandemica da una prospettiva di leadership. L'obiettivo principale è stato quello di dotare gli educatori delle competenze necessarie per guidare la transizione dall'apprendimento remoto a quello in presenza, in linea con le esigenze educative in continua evoluzione. Strutturato in moduli, ciascuno con obiettivi di apprendimento specifici, il corso ha offerto un quadro completo comprendente fondamenti teorici, esercizi pratici, pratiche riflessive e opportunità di crescita continua della leadership.

Al corso, che si è svolto negli ultimi mesi dell'anno scolastico 2023/2024, hanno partecipato venti docenti dell'Istituto Tecnico "Cattaneo" di San Miniato, che hanno sperimentato un'innovativa iniziativa di formazione culminata in un programma ibrido di 20 ore, che ha integrato senza soluzione di continuità elementi sincroni e asincroni per futura adattabilità. Tenuto online, il corso ha consentito ai partecipanti di impegnarsi nel proprio ritmo in modalità asincrona.

Ad arricchire il curriculum vi sono state presentazioni dinamiche e video didattici disponibili nelle lingue dei paesi partner e in inglese.

Formatrice del corso è stata Saida Nicolini.

Compiti pratici e webinar hanno arricchito i contenuti dei moduli, favorendo un coinvolgimento attivo e un'applicazione pratica delle competenze di leadership. Tutti i materiali e i compiti erano centralizzati all'interno di una cartella dedicata della piattaforma per un accesso e un'organizzazione agevoli.

I materiali del corso sviluppati e tradotti svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi del progetto. L'unità tematica sulle dimensioni socioculturali mira a potenziare le competenze per la digitalizzazione dell'educazione, mentre i moduli si concentrano sull'equipaggiare gli educatori con competenze di leadership per navigare il panorama educativo indotto dalla pandemia, garantendo una transizione senza intoppi e affrontando le diverse esigenze degli studenti.

In sintesi, questi moduli formativi si configurano come risorse preziose, che dotano gli educatori delle conoscenze e delle competenze necessarie per affrontare efficacemente le mutevoli esigenze educative.

Il corso blended fa parte di un percorso più ampio e complesso nell'ambito di The School for the Schools, il progetto che mira a fornire i docenti di strumenti idonei per migliorare le proprie competenze pedagogiche, particolarmente nel contesto educativo post-pandemico.

The School for the School coinvolge nove partner (sostanzialmente istituti di formazione) da sette paesi europei diversi: Romania, Bulgaria, Polonia, Svezia, Spagna, Polonia. Per l'Italia, sono presenti la Forium, agenzia di formazione con sede a Santa Croce sull'Arno - che riveste anche il ruolo di capofila del progetto - e l'Istituto Tecnico "Cattaneo" di San Miniato.

Fonte: Ufficio stampa