Passaggio del Collare per il Rotary Castelfranco di Sotto

Al termine dell’anno rotariano 2023 – 2024, Domenica 14 Luglio, si è svolta la cerimonia del “Passaggio delle Consegne” ovvero il “Passaggio del Collare” del Club Rotary Castel-franco di Sotto Valdarno Inferiore tra l’attuale Presidente Francesco Ferraro ed il Presidente eletto Fabio Botrini dando così inizio al nuovo anno rotariano 2024-2025 sul tema della Ma-gia del Rotary. L’evento si è svolto nella splendida location dell’amico Daniele Campani, Past President del Club. Circa 100 persone hanno partecipato alla Cerimonia tra cui molti amici e parenti dei Soci del Club ma anche diverse autorità Rotariane. Erano infatti presenti come ospiti d’onore Pietro Belli (Governatore del Distretto 2071 attualmente in carica) ed il suo Assistente Andrea Parisi, omaggiati con due targhe in cuoio realizzate dell’Azienda Me-lissa srl di Ponte a Egola , e diversi Presidenti di Club tra cui: Massimo Corsi per l’Eclub, Cristina Lotti per Fucecchio Santa Croce, Emiliano Zucchelli per San Miniato.Tra le autorità Istituzionali presenti il Senatore della Repubblica Manfredi Potenti e la Consigliera Regio-nale Elena Meini.

Francesco Ferraro prima di passare il testimone ed il tradizionale “Collare” a Fabio Botrini ha ricordato ai presenti le molte attività che il Club ha svolto nell’anno appena concluso. Attività spesso svolte in collaborazione con altri Club Rotary e con Associazioni del territorio, in una sinergia che ha permesso di sviluppare progetti complessi grazie agli alti valori rota-riani quali la collaborazione, l’amicizia e gli ideali del service. Ricevuta l’investitura Fabio Botrini ha illustrato gli obbiettivi che intende raggiungere durante il suo mandato; in partico-lare quello di rafforzare la presenza del Club sul territorio, incrementare le attività di service e rafforzare l’effettivo. Il Direttivo che collaborerà con Fabio sarà così composto: Vicepresi-dente (nonchè Presidente Incoming) Riccardo Ganni, Segretario Francesco Ferraro, Pre-fetto Roberto Ferraro (già Past President del Club), Tesoriere Stephanie Hery, Consiglieri Alessandro Susini ed il già citato Daniele Campani. La Cerimonia ha vissuto un altro mo-mento davvero importante che è stato quello dell’ingresso nel Club e nella comunità rota-riana di Matia Luciani quale nuovo Socio, spillato dal Governatore Belli. Ma è stata una serata anche all’insegna della solidarietà: tra gli invitati anche esponenti dell’ASD Aquateam Nuoto Cuoio (Società di Castelfranco di Sotto) rappresentata dal Presidente Gianluca Drago, la Vicepresidente Letizia Matteoli l’atleta paraolimpico della Società Giovanni Turini. A favore di questa Associazione è stato fatto un service con una raccolta di fondi da parte degli invitati e dal Club stesso. Il Presidente Drago ha presentato Aquateam Nuoto Cuoio specificandone la principale finalità ovvero quella di dare la possibilità a tutte le persone con disabilità di trovare la loro dimensione nel mondo dello sport a qualsiasi livello; toccante e densa di emozioni anche la testimonianza dell’atleta Turini intervenuto successivamente.

Ma la serata non è certo terminata con i suddetti cerimoniali. Grazie all’impeccabile or-ganizzazione di Daniele Campani, gli ospiti hanno potuto ammirare le opere di Renato Lac-quaniti; nel suo parco Daniele ha infatti allestito una mostra di quadri dal tema “Dal Vero all’astratto”. Un’artista geniale, un protagonista del Novecento il Lacquaniti, che ha affron-tato le varie tematiche che stavano affiorando nella società, dallo sviluppo industriale all’in-quinamento nel periodo di rinascita del Paese nel dopoguerra. Riusciva tramite le sue opere a far riflettere ed anche sognare; per i suoi quadri si ispirò anche alle sensazioni suscitategli dalla passione per la musica sinfonica; è stato un onore per il Club aver come ospite sua figlia, la Sig.ra Eleonora. Per motivi di salute non è potuto essere presente il critico d’arte Dott. Carlo Pepi, grande estimatore del Lacquaniti a cui auguriamo una pronta guarigione. Una Vespa in esposizione infine ricordava l’Avv. Andrea Vanni, a cui Daniele era legato da una sincera amicizia; era conosciuto come l’Avvocato di strada vista la sua passione per i viaggi in Europa che appunto compiva con la sua Vespa. Grandiosa la sua frase, riportata da Daniele “E se piove?!….. aaah! L’importante è andare, la pioggia ti bagna e il vento ti asciuga”. Ma l’Avvocato oltre ad essere uno spensierato viaggiatore era anche un uomo che aveva fatto del bene a molte persone e ogni anno per il 14 Luglio invitata centinaia di per-sone nella sua Villa di Santa Maria a Monte per una festa dove tutto era gratuito; non a caso quest’anno il Club ha deciso di celebrare il Passaggio del Collare nella medesima data pro-prio in ricordo dell’Avvocato Vanni.

La festa è proseguita con la musica della storica emittente radiofonica locale di Radio Bruno che con la musica anni 70-80 ha animato la serata ed intrattenuto tutti i presenti. Il Club ringrazia anche il Ristorante Pepenero di San Miniato per l’eccellente servizio di cate-ring. La serata si è conclusa con la comunicazione di Fabio Botrini della cifra che è stata raccolta a favore dell’ASD Aquateam Nuoto Cuoio: un assegno simbolico di 1000 euro è stato consegnato al Presidente Drago. Il Club ringrazia per la generosità che tutti gli invitati hanno dimostrato per questo importante service.

L’anno rotariano 2023-2024 non poteva concludersi nel modo migliore cosi come nel modo migliore non poteva iniziare quello 2024-2025; è stata una serata che ha condensato in se tutti i principali valori del Rotary dall’amicizia al piacere di stare insieme, dalla cultura alla generosità tutti ingredienti che contraddistinguono la vita del rotariano che ricordiamoci è spinto nella sua azione quotidiana da quella scelta morale di vita il “servire al di sopra di ogni interesse personale”.

Fonte: Ufficio stampa