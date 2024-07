"Prima delle ferie doniamo il sangue", l'appello da Bagno a Ripoli

"Prima di partire per le ferie, doniamo il sangue. È solo un piccolo gesto, porta via pochi minuti della propria giornata, ma può fare la differenza per salvare una vita". Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e la presidente della sezione locale di Avis Irene Nardella lanciano l’appello ai donatori – ma anche a chi finora non ha mai donato – per fronteggiare la carenza estiva di sangue.

"Una vera e propria emergenza, che ha gravi ripercussioni sull’attività degli ospedali, sia per interventi importanti come i trapianti sia per l’assistenza ordinaria di pazienti che necessitano di trasfusioni", spiegano il sindaco Pignotti e Nardella. In particolare, come testimoniato anche dal Meteo del sangue costantemente aggiornato dal CRS (Centro regionale sangue), al momento si registra una forte carenza dei gruppi A e Zero.

"Donare – aggiungono il sindaco e il presidente di Avis Bagno a Ripoli – è un atto di estremo altruismo, ma anche una forma di prevenzione per i donatori stessi. Il Centro trasfusionale dell’ospedale Santa Maria Annunziata è pronto ad accogliere i donatori tutti i giorni anche d’estate dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 9.40. Ogni giorno inoltre ci sono 4 posti a disposizione per i donatori del plasma". Nel mese di agosto, inoltre, è possibile donare anche la prima nel mese dalle ore 8 alle 10. E per chi vorrà donare la prima volta sono disponibili 2 posti al giorno dalle 9.50 (3 posti il sabato).

"In un periodo che per molti coincide con le vacanze e lo svago – concludono il sindaco Pignotti e Nardella – avrebbe un valore ancora più grande, prima di partire per le ferie, dedicare mezz’ora del proprio tempo alle persone che non stanno bene. Donare il sangue è donare agli altri la possibilità di vivere una vita più serena".

Per informazioni: bagnoaripoli.comunale@avis.it - avisbagnoaripoli.it - 320/4433725 e 331/9183996.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa