Welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro, a Firenze il seminario per le imprese

La conciliazione vita lavoro offre vantaggi ed opportunità sia alle imprese sia ai lavoratori e alle lavoratrici, migliorando il benessere delle persone, le performance e la competitività aziendale. Di questo si parlerà martedì 23 luglio 2024 a Firenze, nella sede della Regione Toscana in Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10) nel seminario informativo targato “Vita Lavoro Toscana (VLT)”, il progetto di animazione territoriale nato con il sostegno della Regione Toscana e finanziato a valere sul programma regionale FSE+ 2021-2027.

L’appuntamento fiorentino, che arriva dopo quelli di Prato, Grosseto e Lucca, è il quarto del ciclo di incontri previsti dal progetto, che entro l’autunno prossimo toccherà tutte le altre province toscane grazie ad un vasto partenariato che vede unite con il patrocinio di Unioncamere Toscana le strutture regionali di Confartigianato Imprese (capofila), Cna, Confindustria, Confcommercio, Confederazione Italiana Agricoltori, Confcooperative, Agci e Cgil.

I lavori di martedì 23 luglio si apriranno con i saluti istituzionali della sindaca di Firenze Sara Funaro e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, proprio nella sala del Pegaso dove il progetto Vita Lavoro Toscana è stato tenuto a battesimo nel febbraio scorso.

Seguiranno gli interventi tecnici dell’economista Stefano Casini Benvenuti che tratterà il tema “Nuove prospettive per competitività e produttività delle imprese”, del ricercatore del laboratorio “Percorsi di secondo welfare” Valentino Santoni che parlerà di “Welfare aziendale e conciliazione: tra vantaggio fiscale e valore sociale”, quindi della direttrice dell’area istruzione, formazione, ricerca e lavoro della Regione Toscana Francesca Giovani, che illustrerà nei dettagli l’Avviso regionale per il finanziamento dei Piani di welfare aziendale per la conciliazione vita lavoro. Un bando innovativo e sperimentale con cui la Regione ha messo a disposizione delle imprese oltre 7 milioni di euro.

Non mancheranno le testimonianze di alcune imprese della provincia di Firenze, che racconteranno la propria esperienza in merito alle pratiche adottate per conciliare vita lavoro e, dati alla mano, ne dimostreranno i benefici acquisiti. Offriranno quindi esempi pratici da seguire per gli imprenditori interessati.

A tirare le conclusioni della mattinata sarà l’assessora alla formazione e lavoro della Regione Toscana Alessandra Nardini. Modera il dibattito la giornalista Erika Pontini. Nel pomeriggio si svolgeranno anche laboratori a carattere sperimentale per mettere a confronto le imprese sulle buone pratiche da seguire ma anche sulle eventuali problematiche incontrate nel percorso.

Al seminario fiorentino faranno seguito a settembre quelli di Siena (il 12) e di Arezzo (il 19), poi Livorno, Pistoia e Massa Carrara.

Obiettivo dell’operazione nel suo complesso è promuovere tra le imprese toscane l’utilizzo degli strumenti di conciliazione vita lavoro come leva per promuovere parità di genere e occupazione femminile, e più in generale il benessere di tutti i lavoratori e le lavoratrici, valorizzando così anche la competitività delle aziende grazie ai riflessi che questo ha sulla produttività dei lavoratori, sull’attrattività di giovani talenti e di forza lavoro in genere e, non per ultimo, sulla reputazione aziendale.

La partecipazione al seminario è gratuita. Basta registrarsi compilando il modulo online qui . Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confcommercio Toscana, che ha il compito di coordinare l’appuntamento fiorentino, telefonando allo 055 468141 oppure scrivendo a info@confcommercio.toscana.it

Fonte: Confcommercio Toscana