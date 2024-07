Danneggia auto, negozi e abitazioni a San Gimignano, poi aggredisce carabinieri: arrestato

Nei giorni scorsi, i carabinieri di San Gimignano hanno arrestato un cittadino italiano per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. L'uomo, dopo aver rubato una borsa da un'auto e danneggiato alcuni esercizi commerciali, ha rovesciato secchioni della spazzatura e danneggiato un portone d'ingresso, creando allarme tra la popolazione e i turisti. Alla vista dei militari, ha reagito violentemente con calci e pugni. Arrestato e trattenuto presso la Compagnia Carabinieri di Poggibonsi, gli è stata applicata la custodia cautelare in carcere. Successivamente, gli è stata notificata un’ulteriore ordinanza di custodia cautelare per sei furti commessi ad aprile. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.