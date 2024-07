Furto in uno stabilimento balneare a Pisa: denunciati quattro minorenni

Nel corso delle attività di controllo sul litorale, i carabinieri della Stazione di Marina di Pisa hanno denunciato quattro minorenni, con l’accusa di ricettazione. I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione da parte della proprietaria di uno stabilimento balneare, la quale aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per un furto in atto. I carabinieri hanno trovato i quattro minori in possesso della refurtiva precedentemente segnalata dalla donna, nonché di un passamontagna nero, un cacciavite e una somma di denaro.

La refurtiva è stata riconsegnata alla proprietaria dello stabilimento balneare, mentre passamontagna e cacciavite sono stati sequestrati.