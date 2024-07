Marito e moglie gestivano centro di spaccio di ketamina e shaboo, arrestati

La sera del 18 luglio a Prato, i Carabinieri hanno arrestato una coppia di coniugi cinesi per spaccio di droghe sintetiche. Il marito, nato nel 1987, e la moglie, nata nel 1992, gestivano un centro di spaccio di ketamina e shaboo presso la loro abitazione. La scoperta è avvenuta grazie all'osservazione dell'attività di spaccio al dettaglio, culminata con la donna sorpresa a vendere ketamina a un cittadino cinese. La perquisizione in casa ha portato al sequestro di 500 grammi di ketamina, 300 grammi di shaboo, materiali per il confezionamento e 400 euro in contanti. Il loro figlio di 4 mesi è stato affidato ai parenti mentre i coniugi sono stati incarcerati a Prato e Firenze-Sollicciano.