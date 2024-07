Sarebbe l'autore di 24 furti nel Fiorentino, arrestato 26enne

Il 18 luglio 2024, i carabinieri di Firenze Santa Maria Novella, in collaborazione con quelli di Abbadia San Salvatore, hanno arrestato un 26enne senese accusato di furto, porto abusivo di armi e rapina impropria. L'arresto è avvenuto a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dopo un'attenta indagine che ha collegato l'uomo a 24 furti e tentati furti tra marzo e agosto 2023 a Firenze. I reati coinvolgono esercizi commerciali, alberghi, abitazioni e cantine, con refurtiva che includeva contanti, smartphone, biciclette, monopattini elettrici, elettronica e altri beni. Spesso operava con complici e usava un coltello per minacciare le vittime e fuggire. Precedentemente agli arresti domiciliari per un altro furto, l'uomo è ora detenuto presso la Casa Circondariale di Siena in attesa di processo.