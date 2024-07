'Storia dell’arte in Val d’Elsa', un interclub fra Rotary Club Alta Valdelsa, RC Valdelsa e RC Volterra

Giovedì 18 luglio, si è svolto un importante evento per la presentazione di un progetto editoriale e di un libro sulla storia dell’arte in Val d’Elsa, di prossima pubblicazione, con la partecipazione straordinaria di tutti e sei i Sindaci dei comuni del territorio continenti. L’evento è stato celebrato a Poggibonsi ospiti del Rotary Club Alta Valdelsa e del suo Presidente Angelo Minutella, con la partecipazione del Presidente Simone Pozzessere del Rotary Club Valdelsa e dal Presidente Davide Bianchi del Rotary Club Volterra, in una conviviale interclub di Area 3. Il progetto è stato realizzato per iniziativa del Rotary Club Alta Valdelsa e dal Rotary Club Valdelsa ed è stato sostenuto da una donazione straordinaria della PUTSCH MENICONI, nella persona del suo Amministratore Delegato Franco Renzi. L’azienda è di Poggibonsi e fa parte di un Gruppo multinazionale presente in tutti i continenti.

Il progetto editoriale prevede la pubblicazione di un libro dal titolo: SIENA E IL SUO ANTICO STATO – LA VAL D’ELSA, che riguarda tutti i comuni della Valdelsa senese, all’interno di un contesto storico che va dal 1200 al 1500 circa, dominato dalla Repubblica senese in perenne conflitto con la Repubblica di Firenze. È una pubblicazione unica e originale di quasi 500 pagine con molte centinaia di foto che costituirà un punto di riferimento per molto tempo, ed è il frutto di un lungo studio condotto dagli autori Enrico Toti e Mauro Civai, noti storici dell’arte, e di un attento censimento di tutti i siti artistici, monumentali e storici dei sei comuni della Valdelsa. Non esiste nessun’altra pubblicazione simile e tantomeno di questa portata. Il progetto e il libro sono stati presentati dagli autori, con la proiezione di oltre 130 immagini, in un evento al quale hanno partecipato circa 70 presenti fra soci, ospiti e autorità Rotariane e, soprattutto, la partecipazione straordinaria di tutti e sei i Sindaci del territorio valdelsano, riuniti informalmente per la prima volta, intorno allo stesso tavolo, dopo la loro recente elezione.

Susanna Cenni Sindaca del comune di Poggibonsi, Piero Pii Sindaco del Comune di Colle Val d’Elsa, Andrea Frosini Sindaco del Comune di Monteriggioni, Andrea Pieragnoli Sindaco del Comune di Casole d’Elsa, Niccolò Guicciardini Vicesindaco del comune di San Gimignano, Francesco Guarguaglini del comune di Radicondoli. È stata una bella iniziativa che coglie l’obiettivo, per il Rotary, di fare un Service culturale molto originale e prezioso, perché è il primo libro di questo genere dedicato al nostro territorio.

Dopo la presentazione tutti i sindaci hanno partecipato, con un loro intervento, alla condivisione della bellezza e dell’importanza dell’opera, che ha raccolto unanimi consensi e compiacimenti, ma e ciò che ha colpito di più sono stati gli apprezzamenti alle eccellenze storiche, culturali, ambientali, di tutto territorio che hanno avuto modo di rivedere dalla presentazione fotografica e hanno colto l’occasione per lanciare messaggi sulla necessità – opportunità di tenere conto di questo comune denominatore di tutte e sei le amministrazioni per contribuire a valorizzare ancora di più queste eccellenze in termini di impatto turistico, culturale, sociale ed economico.

Nella fase conclusiva i Sindaci ci hanno ringraziato per questo bell’evento storico culturale, e per l’opportunità di averlo potuto condividere insieme. Il presidente Angelo Minutella ha raccolto l’invito rispondendo che il ruolo del Rotary è questo: fare attività per essere vicini alle comunità, fare del bene ed essere ottimi interlocutori delle istituzioni locali e ambasciatori di pace e benessere. Questo progetto e questa iniziativa editoriale presentata nella serata è un chiaro esempio di service a favore della comunità valdelsana.

