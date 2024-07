Ubriaco tenta di strangolare la moglie, poi minaccia i carabinieri con un coltello: arrestato

La mattina del 19 luglio, a Scandicci, i Carabinieri sono intervenuti per una lite domestica tra marito e moglie. L'uomo, un marocchino del '90, rientrato ubriaco in casa, ha aggredito la moglie tentando di strangolarla. Un vicino, preoccupato, ha chiamato il 112. I Carabinieri, affrontando non poche difficoltà, hanno fermato l'uomo che li ha minacciati con un coltello. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale e condotto alla casa circondariale di Sollicciano. Rimane presunto innocente fino a sentenza definitiva.