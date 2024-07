Antenne a Montespertoli, il sindaco: "Il Comune dice no, ma il Governo va avanti"

"Da quando i gestori hanno presentato la richiesta di installazione di due antenne altre 36 metri sul crinale di San Quirico e San Pancrazio ci stiamo battendo, insieme anche a tanti cittadini, per modificare i progetti e tutelare l'impatto sul territorio e su chi lo abita. Purtroppo il governo, con il DL "Coesione" e con altri atti legislativi precedenti, sta togliendo ogni possibilità in merito ai comuni definendo queste opere come strategiche. Non ci fermeremo e continueremo a batterci affinché la volontà di chi vive in un territorio sia rispettata e non calpestata come sta facendo il Governo Meloni", così il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini in merito alle antenne di San Quirico e San Pancrazio.