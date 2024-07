Pastasciuttata Antifascista organizzata dalla sezione dell'ANPI Pontedera

Alla caduta del fascismo, il 25 luglio del 1943, fu grande festa a casa Cervi, come in tutta la nazione. Una gioia spontanea di molti italiani che speravano nella fine della guerra, nella morte della dittatura. La Liberazione verrà soltanto 20 mesi dopo, al prezzo di molte sofferenze e di molti lutti. Ma quel 25 luglio, alla notizia che il Duce era stato arrestato, c’era solo la voglia di festeggiare. A Gattatico, i Cervi, insieme ad altre famiglie del paese, portarono la pastasciutta in piazza, nei bidoni per il latte. Con un rapido passaparola la cittadinanza si riunì attorno al carro e alla «birocia» che aveva portato la pasta. Tutti in fila per avere un piatto di quei maccheroni conditi a burro e formaggio che, in tempo di guerra e di razionamenti, erano prima di tutto un pasto di lusso.

Racconta papà Cervi nel suo libro «I miei sette figli»: «Il 25 luglio vengono e ci dicono che il fascismo è caduto, che Mussolini è in galera. È festa per tutti. La notte canti e balli sull’aia. Facciamo subito un gruppo di contadini e andiamo a Reggio Emilia, per la strada tutti si aggiungono e la colonna diventa un popolo. Ognuno sembrava che aveva vinto lui, e questa era la forza. Certo, c’era la voglia di uscire dall’incubo del fascismo e della guerra, il desiderio di riprendersi la piazza dopo anni di divieti e di adunate a comando. Ma c’era anche la fame, tanta fame. «Ho sentito tanti discorsi sulla fine del fascismo – continua papà Cervi nel suo racconto – ma la più bella parlata è stata quella della pastasciutta in bollore. Io sono vecchio e per me questa è l’ultima domenica. Ma intanto la pastasciutta è cotta, e colmiamo i carri con le pile. Per la strada i contadini salutano, tanti si accodano al carro, è il più bel funerale del fascismo. Chi in piedi e chi seduto, il pranzo ha riempito la piazza grande, e tutti fanno onore alla pastasciutta celebrativa».

E alla fine ne cucinarono più di 380 chili, conditi solo con burro e parmigiano. Aldo, Antenore, Gelindo, Ferdinando, Ettore, Ovidio e Agostino, i sette figli di Alcide Cervi e Genoeffa Cocconi, furono fucilati il 28 dicembre del 1943 a Reggio Emilia. Il loro funerale fu possibile soltanto il 28 ottobre del 1945, ma fu il funerale di qualcuno che non è mai morto, come recitano molte canzoni a loro dedicate. Alla fine della guerra, l’allora Presidente della Repubblica consegnò ad Alcide sette medaglie d’argento al valore militare, come onorificenza postuma per i sette fratelli. Nel 1955, con le sue memorie scritte, Alcide si trasformò in una figura pubblica di riferimento per la memoria e la Resistenza partigiana.

In ricordo di quella memorabile giornata l'Anpi di Pontedera organizza per giovedì 25 luglio alle ore 20.00 presso il Circolo ARCI il Romito la pastasciuttata antifascista, invitando tutte le cittadine e i cittadini democratici e antifascisti di Pontedera a partecipare, per ricordare i Cervi e per condividere insieme quello che hanno rappresentato e che rappresentano, perché la loro storia è la nostra storia.

Il presidente della SEZ. ANPI DI PONTEDERA Alberto Tardini