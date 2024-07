Tasso di alcol quattro volte oltre il limite: denuncia e ritiro della patente

I Carabinieri di San Miniato, durante un servizio di controllo del territorio per prevenire e reprimere reati e monitorare la circolazione stradale, hanno denunciato un conducente per guida in stato di ebbrezza. I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un automobilista nei Comuni dell'Alta Valdera e, dopo averlo sottoposto al test con etilometro, hanno riscontrato un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Il conducente è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria, in stato di libertà. I militari hanno inoltre ritirato la patente e sequestrato il veicolo. La responsabilità del denunciato sarà valutata dalle Autorità competenti, nel rispetto della presunzione d'innocenza.