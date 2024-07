Asl Tc, accesso agli ambulatori neurologici: riorganizzazione in Specialistiche Mediche

Nell'Azienda Usl Toscana centro esistono numerosi ambulatori dedicati alle patologie croniche in ambito neurologico, come ad esempio quelli relativi alla Malattia di Alzheimer, alla Malattia di Parkinson, alla Sclerosi Multipla, alle malattie neuromuscolari, all'epilessia, alle malattie cerebrovascolari.

Per garantire la presa in carico dei pazienti è stata operata una riorganizzazione da parte del Dipartimento delle Specialistiche Mediche diretto dal dottor Pasquale Palumbo: tale riorganizzazione riguarda tutte le strutture operative di Neurologia, di Firenze, Empoli, Prato e Pistoia.

I pazienti con disturbi neurologici di varia natura vengono valutati attraverso la prima visita neurologica richiesta dal Medico di Medicina Generale, che trova risposta sul territorio o in ospedale, attraverso i neurologi organizzati in un'unica equipe.

Questa tipologia di visite, definite prime visite di primo livello, trova risposta nei 15 giorni successivi al primo contatto con il Cup.

Dopo un primo inquadramento clinico e i primi esami diagnostici revisionati attraverso la visita di controllo, se ritenuto necessario, il paziente viene affidato al Day service per proseguire il suo percorso diagnostico assistenziale ed essere poi affidato all'ambulatorio dedicato a patologie specifiche per i controlli periodici.

All'interno di tale ambulatorio il paziente verrà seguito da un team di neurologi esperti in quella patologia che forniranno al paziente la visita con controlli a lungo termine.

In molti casi sarà lo stesso specialista a prenotare l'appuntamento successivo.

In caso di urgenze riguardanti il problema neurologico il paziente, per mezzo del suo Medico di Medicina Generale, avrà sempre la possibilità di prenotare una visita fast track che garantisce una risposta entro 72 ore.

Alcune patologie neurologiche che necessitano di terapie ospedaliere periodiche o che richiedono durante il percorso una sequenza di accertamenti trovano nel day service, il luogo di presa in carico.

Questo sistema permette di filtrare la domanda in un primo livello, dove vengono impiegati tutti i neurologi, garantendo tempi di attesa allineati con quelli dovuti.

Una volta che il paziente è stato preso in carico presso un ambulatorio che si occupa di una particolare malattia, viene gestito da un numero di neurologi più limitato e maggiormente formato sulla materia specifica, negli ambulatori di secondo livello. Per evitare la lista di attesa, qualora il paziente necessiti di una visita non programmata (complicazioni, aggravamento, etc) può essere gestito attraverso le visite di fast track e/o i percorsi di Day Service.

