Fucecchio commemora Indro Montanelli a 23 anni dalla morte

Con una cerimonia semplice e sobria, proprio come piaceva a lui, l’amministrazione comunale e la Fondazione Montanelli Bassi hanno ricordato Indro Montanelli e la sua importanza per Fucecchio e per l’intero mondo del giornalismo. L’assessore alla cultura Alberto Cafaro, accompagnato da Alberto e Giovanni Malvolti, in rappresentanza della Fondazione Montanelli Bassi, e da Don Andrea Pio Cristiani, arciprete della Collegiata di San Giovanni Battista, ha deposto un mazzo di fiori di fronte all’urna che raccoglie le ceneri del celebre giornalista.

“Parlare di Indro significa parlare di una personalità che in questi 23 anni ci è mancata moltissimo – prosegue l’assessore alla cultura Alberto Cafaro -. Significa pensare a quanti avvenimenti abbiamo conosciuto senza avere la sua penna a raccontarli. Oggi rendiamo omaggio al nostro concittadino, che da molti affermati giornalisti è ancora considerato un grande maestro, i cui insegnamenti non sono e non possono essere dimenticati. Come loro, anche la nostra amministrazione e la nostra comunità non dimenticano Indro Montanelli”.