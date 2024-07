Guardia di Finanza in visita ai bambini in soggiorno estivo all'Abetone

In questo mese di luglio, in località Fontana Vaccaia di Abetone-Cutigliano (PT), si sono tenuti, presso la struttura “La Casetta”, di proprietà del Comune di Forte dei Marmi (LU), i soggiorni estivi per bambini e ragazzi, tra i 6 e i 15 anni, organizzati dallo stesso Comune in collaborazione l’A.S.D. “Sci Club Le Marmotte”.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pistoia ha fornito il proprio contributo a questo progetto, dalle spiccate finalità educative, tenendo tre incontri, a cadenza settimanale, con i diversi gruppi di bambini / ragazzi frequentatori, volti a sensibilizzare i giovani partecipanti su importanti tematiche legate al rispetto della natura ed ai comportamenti da tenere per poter effettuare escursioni e passeggiate, in sicurezza, in montagna.

Per la Guardia di Finanza è stata l’occasione per condividere con le nuove generazioni la propria esperienza, frutto di 250 anni di storia e tradizioni (le origini del Corpo, infatti, risalgono al 1774, con la creazione, nel Regno di Sardegna, della “Legione Truppe Leggere”), e la propria vocazione al soccorso ed alla sensibilità ecologica, proponendo ai piccoli visitatori delle “lezioni” all’aria aperta, intrattenendoli con alcune prove di abilità delle proprie unità cinofile, rispondendo alle loro curiosità e suggerendo come preparare le gite in ambiente montano, prevenendo possibili inconvenienti, e come ricevere aiuto, in caso di necessità.

Particolarmente apprezzata la presenza di Astra, un pastore tedesco grigione da soccorso, della Stazione S.A.G.F. (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) di Abetone Cutigliano, addestrato ad operare in zone impervie ed isolate, quali le montagne e i boschi, ma anche tra le macerie, per il rintraccio e salvataggio di persone disperse o infortunate.

180 bambini e ragazzi, accompagnati dai loro educatori, hanno avuto, così, l’occasione di comprendere l’importante e variegato ruolo svolto dal Corpo al servizio della collettività e di apprendere, grazie ai preziosi consigli forniti dai militari S.A.G.F., come prepararsi e comportarsi per effettuare escursioni e passeggiate in sicurezza nel rispetto della natura, evitando di inquinare l’ambiente, abbandonandovi i propri rifiuti, o di provocare involontari incendi, senza arrecare disturbo agli animali o danneggiare la flora dei luoghi visitati. Ciascuno di loro ha anche ricevuto in dono un piccolo ricordo, costituito da gadgets e dai fumetti dedicati a Finzy, il piccolo Grifone mascotte del Corpo sempre coinvolto in avventurose missioni, nonché un piccolo vademecum appositamente realizzato dalla Stazione S.A.G.F. Abetone Cutigliano.