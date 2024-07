L’Ora d'Aria, i prossimi spettacoli con le compagnie teatrali di Vinci e Castelnuovo d'Elsa

Prosegue la rassegna di teatro amatoriale “L’Ora d’Aria”, che si tiene la sera dopocena nei giardini ex Arena, in via XX settembre.

Giovedì 25 luglio (ore 21.15) la Compagnia “Unicorno” di Vinci presenta “Di chi è la volvo rossa”, due atti unici che presentano come comun denominatore il quesito da cui trae spunto il titolo dello spettacolo, e altri aspetti tutti da scoprire. “Radio arcobaleno” è il titolo del primo (interpretato da Edoardo Bigazzi, Eleonora Cioni, Daniela Lacerra, Diletta Piromallo) che vede impegnati i protagonisti nel cercare di salvare la radio dove lavorano, e a farla uscire dalla crisi in cui è precipitata.

La tentazione del suicidio è invece al centro di “Terrazzo affollato” (interpretato da Eugenia Rizzo, Eleonora Roccheggiani, Elia Salani, Mattia Scali) dove quattro persone si ritrovano nello stesso terrazzo decise a farla finita. Nel tentativo di sorreggersi a vicenda, si lasceranno andare a delle confidenze indagando le cause che li hanno spinti a questa estrema decisione. E che, forse (oppure no?), rappresenterà la loro salvezza

L’ingresso è libero ma è gradita un’offerta.

La Rassegna proseguirà poi Giovedì 1 agosto con la compagnia Gruppo Amici del Teatro di Castelnuovo d’Elsa (Gat) che proporrà “L’Ora legale”, mentre TeatroCastello presenterà l’8 agosto “Basalto il mago di Castello”.

Come si ricorderà, la rassegna “L’Ora d’Aria” – che è promossa da TeatroCastello - è stata ideata da Paolo Puccini (scomparso nel 2014) più di dieci anni fa, e deve il suo nome al luogo in cui si tenne nelle prime edizioni, ovvero lo spazio dell’”Ora d’aria” dell’ex carcere mandamentale di Castelfiorentino. Il successo riscontrato in termini di partecipazione ha poi indotto gli organizzatori a optare per una sede più idonea, con una capienza più ampia, ma senza dimenticare lo spirito del suo fondatore.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa