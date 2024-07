Nell'ex monastero in Valdinievole ora sorge un resort di lusso

Là dove c'era un antico monastero del XVI secolo, all'interno di un borgo medievale, adesso nasce un resort di lusso. Succede in Valdinievole, per la precisione a Buggiano Castello.

La Monastica Resort & Spa è un nuovo ed esclusivo boutique hotel a 5 stelle, non è altro che il vecchio monastero rimesso a nuovo e con una vita - per così dire - parecchio differente. Il tutto è stato possibile grazie al gruppo Autentico Hotels, alla quarta apertura in Toscana (diciannovesima in Italia).

"A mezz’ora dalla Versilia, tra Lucca e Pistoia, offre 19 camere e suite, il ristorante gourmet Devoti, parte del quale allestito nella scenografica ex chiesa del monastero, e una Spa di charme con una piscina ad uso esclusivo scavata nella roccia e un percorso esperienziale nei giardini con vasca idromassaggio dove gli amanti di pace e tranquillità possono immergersi in un mondo affascinante fatto di privacy e servizio personalizzato" si legge nella presentazione.

“Con l’ingresso di questo favoloso resort - commenta Mario Cardone CEO di Autentico Hospitality - confermiamo lo standard elevatissimo e la gestione familiare in armonia con il contesto naturale, caratteristiche peculiari per far parte del nostro club. I proprietari di questo resort hanno saputo preservare non solo l'architettura dell'edificio, ma anche i suoi tesori storico-artistici. I disegni murali restaurati del monastero, ad esempio, immagini di oltre 400 anni fa, ora si armonizzano con l'arredamento moderno di altissimo livello”.