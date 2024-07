Musica in centro a Empoli coi Sonohra e non solo

Si entra nella settimana dell’Opera in Piazza, la seconda, la “Turandot” di Giacomo Puccini nella bellezza di piazza Farinata degli Uberti, venerdì 26 luglio 2024, alle 21, sul sagrato della Collegiata, promossa dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni: un omaggio al compositore lucchese, scomparso anch’egli cento anni fa, solo pochi mesi dopo Ferruccio Busoni. Per informazioni www.centrostudibusoni.org

Ma l’attesa è per domani, martedì 23 luglio, alle 21. Accadrà tutto in una sera su uno dei palcoscenici più inediti di questa Estate Empolese: piazza del Popolo per la prima volta ospiterà il concerto a ingresso gratuito ‘Jump in Centro’. Una chiamata per i giovani e grazie alla musica, promuovere lo sportello comunale a loro dedicato, l’Hub for Young’ che si affaccia proprio sulla piazza. Ci saranno i Sonohra, preceduti dalle performance di due band di giovanissimi artisti emergenti empolesi (Dark Bloom e Sick Chapa) e di Incubo, fresco di uscita con il suo nuovo album “Quando guardi le stelle”. L’evento è stato organizzato dal Comune di Empoli in collaborazione con l’associazione Jump Live.

Nel 'giro' si terrà lo ‘Sbaracco’, il 23 e il 25 luglio, per gli ultimi saldi estivi. E il 26 luglio, nel borgo di Pontorme, serata Beat struscione, musica anni ’60 italiana e straniera, nel giardino dentro le mura.

Al Torrione, domani (23 luglio), sarà protagonista il teatro de ‘Il Paese dei Raccontatori’ con Giobbe Covatta in 6 gradi, spettacolo che vede la partecipazione di Ugo Gangheri. Per lo spettacolo biglietti su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sei-gradi-933145010847b. Il teatro prosegue poi con l’ultimo spettacolo della rassegna ‘Baracche e Burattini’, giovedì 25 luglio, alle 21.30, nei giardini del Largo della Resistenza con Le avventure di pulcino dell’associazione Teatro Giovani Teatro Pirata (età 3-10 anni); a Pagnana, invece, nei giardini di piazza Arno, lunedì 29 luglio, sempre alle 21.30, la compagnia ‘La gru teatro’ presenterà Storie nell’armadio. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito.

Per informazioni, telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it. Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

L’Empoli Jazz Summer festival al Torrione di Santa Brigida proporrà dopo il live internazionale di Bobby Watson 4et in programma questa sera, lunedì 22 luglio, una chiusura col botto, una produzione originale di Empoli Jazz: Alessandro D’Alessandro incontra per la prima volta sul palco Gianluca Petrella, martedì 30 luglio 2024, alle 21.30: invenzioni per organetto preparato, elettronica. Musicisti di estrazione e formazione completamente diversa tra loro ma in grande sintonia sulla concezione universale della musica, in cui i vari generi non sono un paradigma ma piuttosto uno spunto per un approccio libero e creativo. Sia Petrella che D’Alessandro nelle loro rispettive storie artistiche hanno avuto esperienze lavorative in molteplici mondi che vanno dalla musica elettronica, al jazz, dalla world alla musica pop d’autore o alla musica cinematica-scenica. Entrambi ricercatori di suoni, pionieri dell’utilizzo dell’elettronica applicata ai loro rispettivi strumenti acustici, organetto e trombone. I due musicisti, si incontrano su un palco seguendo il gioco dell’improvvisazione, della melodia, della canzone, dalla fusione dei loro suoni personali uniti ad un utilizzo creativo dell’elettronica live.

Ingresso posto unico 12 + d.p., si consiglia vivamente l'acquisto in prevendita link biglietti: https://oooh.events/.../alessandro-dalessandro-meets.../ La biglietteria apre alla 20.30.

Il 30 luglio sarà la notte anche di ‘Empolissima by night’, serata di shopping sotto le stelle con il mercato in centro.

Continua ‘Estate in Musica’ promossa dall’associazione Il Contrappunto: il 25 luglio, alle 21.15, al Torrione, con Gli Ottoni e le dame di Puccini, Controquintetto; il 30 luglio, alle 21.15, nel chiostro della Collegiata con ‘Brass&Pop’, Gershwin, Rogers, Cohen, Quinto Elemento, ingresso libero, informazioni su wwwassociazioneilcontrappunto.com; mentre al chiostro degli Agostiniani, il 25 luglio, alle 21, ‘Classical Chorus 102’: ragazzi e adulti di St. Albans (Inghilterra), diretti da Abigail Harris, eseguiranno brani di genere classico, moderno e popolare. Per informazioni A.S.D. Harmonia, 338 1640425.

L’Estate Empolese continuerà con il ‘Cinema sotto le stelle’ dal 31 luglio fino al 26 agosto 2024 e poi, spazio al ‘Beat festival’: 29 agosto-1 settembre e dal 5 al 7 settembre 2024, parco di Serravalle e altri eventi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa