Tiro con l'Arco, Coppa Italia alla Toscana per la prima volta nella storia

Per la prima volta nella storia la Toscana vince la Coppa Italia delle Regioni - Memorial Gino Mattielli dopo un lungo testa a testa con l'Emilia Romagna in due giorni di gare a Città della Pieve.

La formazione toscana ha la meglio solamente grazie alle ultime frecce delle finali della gara tiro di campagna, i punti decisivi arrivano infatti dalla vittoria dell'oro compound di Roberto Carosati. Il successo permette alla Toscana di superare al fotofinish l'Emilia Romagna che poteva tornare sul primo gradino del podio dopo l'ultimo successo datato 2006 e invece chiude seconda. Terzo posto per il Piemonte che grazie alle tante finali vinte in una lunga domenica di finali si mette alle spalle il Veneto, i campioni in carica del Lazio e la Sicilia.

I RISULTATI DELLA I GARA STAR - Nella prima gara star, quella dedicata al tiro alla targa Senior, primeggia il Piemonte con 3517 punti davanti alla Toscana 3500 e al Veneto 3306. Nell'arco olimpico maschile vince l'oro Andrea Cammilleri (Piemonte) 6-0 su Gianmaria Losi (Liguria), bronzo a Federico Scarpel (Veneto) 6-4 su Emanuele Magrini (Toscana). Nel femminile altra vittoria del Piemonte con Nicole Degani che batte Loredana Spera (Toscana) 6-4, terza posizione per Rosa Silvestro (Sicilia) 6-2 su Claudia Compagnucci (Lazio). Nel compound Marco Seri (Marche) vince l'oro 147-144 contro Luca Maremmani (Toscana), bronzo a Alex Zanardo (Veneto) 146-143 contro Yuri Belli (Emilia Romagna), al femminile primo gradino del podio per Eugenia Gelanga (Lazio) 140-129 con Michelle Maria Bombarda (Veneto), bronzo a Jessica Fubiani (Toscana) con il 142-139 contro Giorgia Maffiuletti (Lombardia).

I RISULTATI DELLA II GARA STAR - Nella seconda gara star (tiro alla targa classi giovanili) ad ottenere il maggior punteggio è l'Emilia Romagna (6817 punti), secondo posto per il Lazio (6297) e terzo per il Piemonte (6294). Nell'olimpico maschile Junior oro per Edoardo Tuci (Toscana) 6-2 contro Gabriele Cardellino (Lombardia), bronzo per Francesco Pernice (Sicili) con il 6-4 su Matteo Pappapicco (Lazio). Nel femminile trionfo di Noemi Peruzzi (Emilia Romagna) grazie al 6-4 su Martina Sona (Veneto), terzo posto per Ginevra Seneca (Trentino) 6-0 su Marta Aurora (Basilicata).

Tra gli Allievi dell'olimpico oro per Simone Vernocchi (Emilia Romagna) con il 6-2 su Cristian Riposo (Lazio), bronzo per Giovanni Lenzi (Toscana) con il 6-4 su Lorenzo Palermo (Sicilia), vittoria al femminile per Ilaria Melchiori del Trentino batte in finale 6-4 Giada Pia D'Aguanno del Lazio, bronzo per Linda Sira Nicolussi (Bolzano).

Nella classe Ragazzi la Sicilia si prende l'oro grazie alla vittoria di Marco Sfuncia 6-4 su Thomas Cuccu (Emilia Romagna), bronzo per Grabriele Protto (Piemonte) con il 7-3 su Carlo Licordari (Lazio). Successo al femminile per Rachele Bandierini (Emilia Romagna) che batte 6-0 Giada Marengo (Piemonte), bronzo a Tilda Pesce (Liguria) dopo il 6-4 su Angelica Pontillo (Veneto).

Nel compound Junior vince Mattia Corgiat Loia (Piemonte) 144-137 su Alessio Corona (Friuli Venezia Giulia), bronzo allo shoot off per Sebastiano Mammana (Liguria) su Cristian Biliorsi (Toscana) 135-135 (10-9). Tra le Junior compound femminile vittoria di Giorgia Montaldi (Abruzzo) 132-129 su Iasabella Bacerio (Emilia Romagna), bronzo per Ilaria Candido (Marche) con il 135-126 su Ginevra Lencioni (Toscana).

I RISULTATI DELLA III GARA STAR - Nei boschi adiacenti al campo del targa, sono stati allestiti i percorsi del tiro di campagna in cui è andata in scena la terza gara star. La vittoria è andata alla Toscana con 3200 punti, secondo posto per la Sardegna (3022) e terzo per l'Emilia Romagna (2973). Nell'arco olimpico maschile oro per Kristian Michele Tironi (Lombardia) 56-55 su Andrea Monego (Veneto), bronzo a Matteo Santi (Toscana) 58-40 contro Gabriele Monaldi (Umbria). Nel femminile Debora Pinna (Sardegna) batte 55-51 Jessica La Terra (Sicilia) nella finale per l'oro, bronzo per Silvia Berta (Lombardia) 50-39 su Gabriella Nicassio (Friuli Venezia Giulia).

Nel compound maschile vince Roberto Carosati (Toscana) 67-60 su Paolo Pockaj (Friuli Venezia Giulia), terzo posto per Roberto Sottile (Sicilia) 64-63 su Domenico Del Castello (Molise). Nella gara femminile Ludovia Pradetto Battel (Veneto) batte in finale 62-58 Valeria Barigazzi (Emilia Romagna), bronzo a Ilaria Spanu (Sardegna) su 55-53 su Alessia Foglio (Toscana).

Nell'arco nudo maschile oro per Luca Contorni (Umbria) 47-43 su Walter Valenza (Liguria), bronzo a Simone Barbieri (Emilia Romagna) 57-49 su Alessandro Giannini (Toscana). Nel femminile Giulia Mantilli del Lazio batte Elisa Medico (Piemonte) 52-44 nella finale per l'oro, in quella per il bronzo Rania Braccini (Toscana) ha la meglio 51-42 con Eleonora Meloni (Sardegna).

LA CLASSIFICA COMPLETA

1. Toscana 12910

2. Emilia Romagna 12877

3. Piemonte 12535

4. Veneto 12397

5. Lazio 12164

6. Sicilia 11995

7. Lombardia 11918

8. Liguria 11276

9. Marche 11013

10. Trentino 10854

11. Sardegna 10756

12. Friuli Venezia Giulia 10724

13. Umbria 10673

14. Campania 10269

15. Puglia 9158

16. Bolzano 8810

17. Abruzzo 8461

18. Calabria 8096

19. Valle D'Aosta 7765

20. Basilicata 7196

21. Molise 4308

ALBO D’ORO

2002 Piemonte

2003 Emilia Romagna

2004 Lombardia

2005 Piemonte

2006 Emilia Romagna

2007 Piemonte

2008 Piemonte

2009 Piemonte

2010 Lombardia

2011 Lombardia

2012 Lombardia

2013 Piemonte

2014 Veneto

2015 Veneto

2016 Piemonte

2017 Lazio

2018 Lazio

2019 Lombardia

2020 non disputata

2021 Lombardia

2022 Lazio

2023 Lazio

2024 Toscana