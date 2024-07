Consiglio comunale Montespertoli, si parla di frane e di trasporto pubblico

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 25 luglio, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1. I cittadini sono invitati a partecipare in presenza oppure a seguire la seduta sul canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale sedute del 23 aprile 2024 e del 26 giugno 2024 (insediamento nuovo consiglio);

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alle sanzioni effettuate derivanti dall’utilizzo delle fototrappole;

4. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito al disservizio del TPL con soppressione delle corse nel periodo estivo;

5. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Montespertoli di Tutti in merito alla disinfestazione da zanzare;

6. Ordine del giorno presentato dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: “Richiesta di abrogazione del piano governativo di tagli alle risorse comunali”;

7. Interventi di messa in sicurezza di Via San Piero in Mercato, nel capoluogo, interessata da movimento franoso (CUP E58H22000530001). Approvazione progetto fattibilità tecnico economica ai sensi Art.6 allegato I.7 D. lgs. 36/2023;

8. Accorpamento al demanio stradale ex art. 31, comma 21, Legge 448/1998 aree costituenti porzioni del sedime stradale Via Puccini;

9. Cessione di proprietà già concessa in diritto di superficie - Via Don Milani - rettifica deliberazione C.C. 10 del 29/02/2024;

10. Secondo aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 ed elenco annuale dei lavori pubblici relativi all'annualità 2024;

11. Rinnovo della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra il comune di Vinci e Montespertoli;

12. Presa d'atto nomina membri nelle Commissioni consiliari permanenti;

13. Istituzione della Commissione Controllo e Garanzia e definizione del numero dei componenti;

14. Modifiche allo Statuto della Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia" di Montespertoli: approvazione;

15. Art. 193 del d.lgs. 267/2000 e art. 78 del regolamento di contabilità: monitoraggio degli equilibri finanziari e verifica del permanere degli equilibri e monitoraggio degli obiettivi del bilancio dell'esercizio 2024;

16. Assestamento generale del bilancio di previsione 2024/2026, ai sensi dell'art. 175, c. 8, del D.lgs. 267/2000;

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa