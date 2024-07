Filo Rosso debutta in Consiglio comunale: "Giunta Giglioli senza cambiamento, la nostra è una strada diversa"

È passata ormai una settimana dall’insediamento del nuovo consiglio comunale e della nuova giunta Giglioli bis e Filo Rosso, con la sua candidata Veronica Bagni, si è seduto tra i banchi dell’opposizione.

Già da questo primo consiglio, così come dal successivo svoltosi il 16 luglio, si è consolidata la sensazione che si avvertiva durante la campagna elettorale: dalle linee programmatiche presentate dal sindaco Giglioli sembra non emergere quale sia la nuova strada da tracciare per il nostro territorio e le persone che lo vivono.

Nonostante la vicenda elettorale abbia reso visibile a tutti e tutte le condizioni con le quali il candidato PD abbia raggiunto la vittoria - perdendo consensi, sostegno e facendo emergere la profonda frammentazione interna al partito - niente sembra essere cambiato per il momento.

Si conferma, di fatto, l’incapacità di ascoltare ciò che viene dalle persone.

La formazione della giunta stessa sembra rispecchiare questa assenza di cambiamento, un consolidamento dello stato delle cose e della logica tutelativa rispetto a determinate forme di amministrazione e logiche di potere che ha caratterizzato i cinque anni di amministrazione precedente. In un momento in cui la comunità sanminiatese esprimeva, nei vari incontri elettorali, la necessità di avere una squadra amministrativa competente, politicamente formata, con esperienza professionale, si è scelto di affidare il nostro comune a mani inesperte.

La sensazione è che, a fronte dell’urgenza di politiche innovative e coraggiose, si punti solo a gestire il quotidiano e il contingente, così la giunta stessa, nella sua formazione, risulta la rappresentazione tangibile di tale prospettiva.

In questo scenario, la visione di FiloRosso rimane chiara: vogliamo un comune che sia inclusivo, solidale e sostenibile. Puntiamo a una città che ponga al centro le persone, le loro esigenze e i loro diritti. Crediamo in una politica che non lasci indietro nessuno, che promuova l'uguaglianza, l'accesso ai servizi, la tutela dell’ambiente e del lavoro, la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica.

Impegno, lealtà e costanza saranno gli elementi distintivi di Filo Rosso all’interno del comune. "Lavoreremo con determinazione, con il coraggio delle nostre idee e con la volontà di contribuire positivamente alla crescita e al benessere della nostra comunità" afferma Bagni che parlando del futuro di FiloRosso durante la seduta di insediamento dichiara "di fianco all'attività istituzionale, come abbiamo già annunciato pubblicamente, Filo Rosso si impegnerà a organizzarsi e radicarsi sul territorio. Proprio in questi giorni stiamo lavorando alla costituzione della nostra organizzazione politica. Ci teniamo a comunicarlo, anche in questo consesso, perché il nostro progetto per questo Comune non lo riteniamo concluso con queste elezioni amministrative".

Conclude Bagni: "Con questo entusiasmo, con questa ferma volontà, con questo nostro desiderio e attitudine di voler tracciare una strada diversa, nutriamo la ‘ragionevole speranza’ di poter fare la differenza. Vogliamo pensare per questo Comune un progetto a lungo termine, ne sentiamo un’assillante esigenza, è un bisogno collettivo a cui vorremmo dar voce nella nostra attività di opposizione nel consiglio comunale".

Fonte: Filo Rosso San Miniato