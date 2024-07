La fascia di Miss Elba resta sull'isola: vince Carolina Soleti

In una serata finale partecipatissima e di fronte a un grande pubblico che ha gremito piazza Matteotti è stata eletta la nuova Miss Elba 2024. La fascia è andata a Carolina Soleti, 24 anni proprio di Capoliveri.

Carolina è alta 1,76, ha capelli biondi e occhi verdi, è una studentessa e appartiene al segno zodiacale del Sagittario. Ha preceduto un’altra bellezza elbana, la ventenne Asia Mancini, sempre di Capoliveri. Terza classificata Rebecca Rossi, 19 anni di Sesto Fiorentino. Quarta classificata Soele Coltelli, 19 anni di Vicarello (Livorno). Quinto posto per un’altra ragazza isolana, Marta Rosellini 26 anni di Portoferraio.

L’elenco delle premiate è completato da Veronica Gabuzzini, 20 anni di Prato che si è classificata al sesto posto. Carolina Soleti è stata premiata da Walter Montagna, sindaco di Capoliveri, da Sharon Gruttadauria di Cascina (Pisa) che vinse il titolo elbano lo scorso anno e dalla Miss Toscana in carica, la versiliese Giada Pieraccini.

La fascia di seconda classificata è stata consegnata ad Asia Mancini dal sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini. Rebecca Rossi è stata premiata dai rappresentanti del Salone “Colpi di testa” di Fiorella Erfon località Schiopparello – Portoferraio e del Salone “100 per 100 Capelli” di Sonia Rodriguez a Portoferraio in rappresentanza di Framesi. La giuria era composta da Walter Montagna sindaco di Capoliveri, Lorenza Burelli, assessore alla scuola del comune di Portoferraio, Enrico Castellacci, già medico della Nazionale italiana di calcio di Marcello Lippi vincitrice del titolo mondiale nel 2006 e vice sindaco di Capoliveri, Tiziano Nocentini sindaco di Portoferraio, Vincenzo Gorgoglione, presidente della Blu Navy Compagnia di navigazione, Gianluca Carmani assessore del comune di Capoliveri, Piero Robicci in rappresentanza di Framesi.

La prima serata del mini-tour elbano era andata in scena venerdì con la semifinale a Lacona. La finale, recuperata lunedì sera dopo lo stop forzato imposto dal meteo domenica, è stata presentata da Raffaello Zanieri. Ad animare l’appuntamento il gruppo anni Ottanta Los Locos che con i ritmi dance e latini del proprio repertorio ha fatto ballare tutti. Ospite della serata Tiziana Riccardi, dama del trono over della trasmissione Mediaset “Uomini e donne”.

Il successo consente a Carolina Soleti di accedere direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia che si svolgeranno ai primi di settembre sul litorale marchigiano di Numana. Ospiti della serata elbana sono state la Miss Givova Toscana 2023 Justine Leso, la Miss Toscana 2023 Giada Pieraccini e la Miss Elba dello scorso anno Sharon Gruttadauria. L’organizzazione della serata è stata curata dall’Agenzia Syriostar di Alessio Stefanelli di Montecatini Terme con la preziosa collaborazione di Giovanni Rastrelli e Stefano Petruzzi. Un ringraziamento particolare al comune di Capoliveri, alla Blu Navy, Nocentini Group, H E K Service Auto, Autotrasporti Sandro Carrai, alla polizia municipale di Capoliveri e alla Fondazione Pazzevents, grazie ai quali

è stata possibile la realizzazione delle due giorni elbana all’insegna della bellezza.