Le selezioni di Miss Italia fanno tappa per la prima volta a Roffia

Prosegue a ritmo serrato la marcia delle selezioni di Miss Italia Toscana che sabato 27 luglio arriva a San Miniato, in località Roffia, un angolo di Toscana in grado di regalare emozioni e panorami meravigliosi.

Borgo medievale disposto sulle cime di ben tre colli, San Miniato è conosciuto in tutta Italia per la tradizionale Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco, oltre che per per le bellezze storiche come il Duomo del XII° secolo, il Palazzo Vescovile e la Rocca di Federico II.

Si comincia alle ore 21 con le splendide aspiranti miss provenienti da tutta la Toscana che si sfideranno per la conquista della fascia di Miss San Miniato.

La sfilata sotto le stelle sarà anticipata da un aperitivo ai tavoli prenotati e da un servizio di Food Trucks “ I DUE PANI “ attivo fino alla mezzanotte.

Prenotazioni tavoli: 347/3759678 - 335/1216739

Per info sul concorso: 338/8312340

Le associazioni I festaioli di Roffia e Territorio in Comune ringraziano l'amministrazione comunale e gli sponsor Enomacelleria Lo Scalco, Melissa Srl, Generali Agenzia Santa Croce sull'Arno, Arrighi Giardinaggio, Tecneco San Miniato, Autolinee Danti San Miniato, Miss Brown Fucecchio, Seconda Natura Ponte a Egola, Ambulatorio Veterinario Citta di San Miniato, Banca Credito Cooperativo di Cambiano. Fare rete non è solo un modo di dire ma uno stile di vita, le due associazioni ringraziano particolarmente la Croce Rossa Ponte a Egola, Vab San Miniato e Associazione La Ruga con cui collaborano ormai da molti anni.

Per Roffia ma anche per San Miniato è la prima volta che si svolgono queste selezioni prestigiose siamo felici dichiarano i due presidenti delle associazioni.

Roffia è una piccola frazione del comune di san miniato, noi come Associazione Culturale I festaioli di Roffia siamo Orgogliosi e felici di ospitare tutto ciò. Speriamo diventi un appuntamento fisso nel nostro comune e chissà se un giorno ai piedi della Rocca potrà ospitare questo spettacolo.- dichiara Andrea Lavecchia presidente dei festaioli di Roffia.- L’associazione territorio in comune - dichiara il Presidente Nunzio Ditta collabora molto spesso con I festaioli di Roffia siamo molto felici di fare questa esperienza con loro.-