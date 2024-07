Poc Empoli, altri 2 mesi per le osservazioni sul piano: "Ci saranno momenti di condivisione"

Si allarga la forbice temporale per la presentazione di osservazioni in merito al Piano Operativo Comunale del Comune di Empoli. In un primo momento, erano stati definiti due mesi di tempo, dal 29 maggio al 29 luglio 2024, per poter presentare le osservazioni tramite posta elettronica certificata, raccomandata o con consegna a mano. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessio Mantellassi ha deciso di ampliare ulteriormente la finestra temporale, raddoppiando il tempo a disposizione. Infatti, la nuova scadenza ultima è stata fissata per il 30 settembre prossimo.

"Abbiamo deciso di allungare i tempi di presentazione delle osservazioni - commenta il sindaco Mantellassi - in modo tale che i cittadini e i tecnici abbiano maggiore tempo per poter valutare il Piano e presentare le relative osservazioni. Organizzeremo, anche coinvolgendo il tavolo tecnico, appuntamenti pubblici di approfondimento sugli strumenti urbanistici. Vogliamo individuare nuovo tempo per poter organizzare momenti di condivisione, informazione e favorire la accessibilità da parte dei tecnici agli strumenti urbanistici in via di definizione".

MODALITA' DI PRESENTAZIONE - Le osservazioni dovranno essere inoltrate:

– per posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: comune.empoli@postacert.toscana.it;

– in forma cartacea, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a: Comune di Empoli, Via G. del Papa n. 41 – 50053 Empoli (FI) con la seguente causale “Osservazione al Piano Operativo Comunale”;

– o mediante consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – ufficio Protocollo del comune di Empoli, via G. del Papa n. 41, piano terra, specificando che trattasi di “Osservazione al Piano Operativo Comunale”.

LINK CON ALLEGATI - Tutta la documentazione del POC è consultabile ai seguenti link:

https://cloud.ldpgis.it/empoli/po-adottato

https://garante-informazione-partecipazione.comune.empoli.fi.it/procedimenti-in-corso/piano-operativo-comunale-poc/Poc

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa