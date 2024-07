Si finge carabiniere e truffa anziani, arrestato 19enne

Arresti domiciliari per un 19enne della provincia di Napoli, è stato l'autore di una serie di truffe a anziani in Versilia e a Pisa. I carabinieri napoletani hanno indagato assieme a quelli di Forte dei Marmi e hanno individuato il giovane, che aveva messo in atto la truffa del "falso carabiniere" con cui si fingeva un militare per farsi dare soldi o monili al fine di evitare il carcere a un congiunto degli anziani.

A ricevere la chiamata è stata una coppia di anziani residenti a Forte dei Marmi, ai quali veniva sottratta con l’inganno la somma di 2600 euro in contanti. Una volta appropriatosi del denaro, il truffatore si è dileguato facendo perdere le proprie tracce, mentre gli anziani riuscivano a contattare una parente apprendendo che si era trattata di una truffa.

Le indagini hanno permesso di verificare che lo stesso soggetto si era presumibilmente reso responsabile di una analoga truffa mediante l’espediente del “finto carabiniere” nel medesimo periodo, in danno di un’altra anziana residente nella provincia di Pisa alla quale veniva sottratta la somma di 2000 euro.