Treni, disagi nel Livornese per un guasto sulla Pisa-Roma. Nel Pisano ritardi per vegetazione sui binari

Oggi in Toscana si sono verificati nuovi disagi alla circolazione ferroviaria a causa di un guasto alla linea elettrica sulla tratta Pisa-Roma, tra Campiglia e Follonica. Il guasto, avvenuto intorno alle 12, ha causato ritardi fino a 20 minuti per treni Alta Velocità, Intercity e regionali. La circolazione è tornata alla normalità alle 15. Sulla linea regionale Lucca-Pisa, cinque treni hanno subito rallentamenti di 30 minuti per la rimozione di vegetazione caduta vicino alla stazione di San Giuliano Terme.