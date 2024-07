Bando pubblico per il pre-post scuola dell'Infanzia a Campi Bisenzio

Il Comune di Campi Bisenzio è lieto di annunciare l'apertura del bando pubblico per l'iscrizione al servizio di pre-post scuola dedicato ai bambini e alle bambine della scuola dell'infanzia. Questo importante servizio da tempo sospeso è stato pensato e voluto per rispondere alle esigenze delle famiglie del nostro territorio.

"Il servizio di pre-post scuola - ha dichiarato la vice sindaca Federica Petti, con delega all'istruzione - è una risposta concreta alle richieste dei genitori che necessitano di orari più flessibili per conciliare al meglio vita familiare e vita lavorativa, un atto importante a sostegno delle famiglie a cui crediamo molto. Ringrazio gli uffici che hanno lavorato con impegno per garantire la ripartenza di questo importante servizio a partire dal mese di ottobre qualora siano raggiunte almeno quattro richieste come da Regolamento".

Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate in modalità on-line accedendo alla piattaforma “F.I.D.O.” accessibile dal sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio dalle ore 13.00 del giorno 25 luglio 2024 ed entro e non oltre il termine perentorio inderogabile delle ore 13.00 del giorno 04 settembre 2024.

L'Amministrazione Comunale invita tutte le famiglie interessate a partecipare a questo nuovo servizio, che rappresenta un passo importante verso una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini e un supporto concreto alla comunità.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio stampa