Baracche e burattini, ultimo evento all'aperto con il teatro per bambini

Ultimo appuntamento di Baracche e burattini, la rassegna teatrale dedicata alle famiglie, inserita nel ricco cartellone di Paese dei raccontatori, curato da Giallo Mare Minimal Teatro.

Giovedì 25 luglio alle 21.00 ai giardini del Largo della Resistenza in scena Le avventure di pulcino dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata.

“Le avventure di Pulcino” inizia in una bottega dove vive Gelsomina, un po’ barbona e un po’ bambina, che di mestiere fa l’aggiusta-cose. Tutti i giorni, alla stessa ora del mattino, in compagnia della sua fidata radio, apre la sua bottega. Un bel giorno arriva una vecchia valigia con dentro un pulcino di stoffa che, appena riparato, inizia a vivere una nuova vita.

Qui iniziano le avventure di Pulcino in cerca di una mamma. Ad aiutarlo in questa ricerca, insieme a Gelsomina, da un’astronave fatta di un’accozzaglia di oggetti da cucina arriva anche 3×2, uno strampalato anatroccolo proveniente dallo spazio che si metterà a capo della spedizione “Cerca una mamma per Pulcino”.

Un viaggio che li porterà in una città puzzolente fatta di cartoni, poi in un bosco di ombrelli e ventagli ed infine in un enorme mare blu. Tra scoperte, avventure ed incontri con improbabili mamme, seguiremo la storia di Pulcino, fino all’epilogo finale dove, sotto un cielo stellato, finalmente troverà affetto e serenità tra le braccia di Gelsomina.

Gli spettacoli sono adatti a bambini dai 3 ai 10 anni.

Ingresso gratuito.

Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e- mail info@giallomare.it.

Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.