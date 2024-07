Carenza di sangue 0- e A+: l'appello della Croce Rossa di Empoli per andare a donare

In questo periodo si sta verificando sul nostro territorio una grave carenza di sangue di tipo 0 positivo, ed un’importante carenza di sangue 0 negativo ed A positivo.

Come Croce Rossa Italiana – Comitato di Empoli vogliamo lanciare un appello a tutta la popolazione di andare a donare, soprattutto per questi tre tipi di sangue ma non solo, in modo da uscire da quest’emergenza!

La donazione di sangue è molto importante per tutti! Soltanto grazie ai donatori infatti si possono avere le sacche di sangue che sono indispensabili nella cura delle malattie oncologiche ed ematologiche, nei servizi di primo soccorso e di emergenza/urgenza, in molti interventi chirurgici e trapianti di organo e di midollo osseo, e in casi di anemie croniche.

Per chi non ha mai donato il sangue o comunque per qualsiasi altra informazione siamo contattabili all’indirizzo mail donatori@criempoli.it , sempre presidiato dai nostri Volontari che risponderanno a tutte le domande nel minor tempo e nel miglior modo possibile

Fonte: Croce Rossa Italiana Comitato di Empoli