Circoli nautici mascherati da Asd: recuperati 191mila euro di tassazione

Circoli nautici che operano come Asd nei fossi del quartiere della Venezia a Livorno: la scoperta della guardia di finanza ha mostrato che queste erano delle vere attività produttive. Dopo gli accertamenti, sono stati recuperati a tassazione oltre 191mila euro non dichiarati e sono state avviate le pratiche per la revoca delle concessioni demaniali.

Secondo la Gdf - gli accertamenti sono stati condotti dal Gruppo di Livorno in sinergia con la locale Stazione navale - i circoli avrebbero utilizzato la concessione demaniale non per svolgere attività sportiva senza fini di lucro nei confronti dei soci ma per ospitare le imbarcazioni di imprenditori, titolari di ditte individuali o di società di corsi per il conseguimento della patente nautica, corsi di vela, vacanze in barca a vela, noleggio con o senza skipper delle barche, con prenotazione delle stesse tramite 'contatto privato'.

Questi circoli erano, in realtà, "una vera e propria attività commerciale beneficiando indebitamente delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali"