I sindaci di Santa Croce, Castelfranco, Terricciola e Casciana T. Lari in visita dal vescovo Paccosi

I sindaci neo eletti di Santa Croce sull'Arno (Roberto Giannoni), Castelfranco di Sotto (Fabio Mini), Terricciola (Matteo Arcenni) e Casciana Terme Lari (Paolo Mori) hanno incontrato monsignor Giovanni Paccosi, vescovo della Diocesi di San Miniato. "La richiesta dell'incontro - hanno spiegato gli stessi sindaci, con una nota diramata dal Comune di Castelfranco - è maturata sia per presentarsi ufficialmente al Vescovo nel nuovo incarico che sono stati chiamati a ricoprire dai cittadini dei rispettivi comuni sia per l'apprezzamento verso l'impegno posto dalle realtà parrocchiali ed ecclesiali in generale, a servizio della popolazione e nella pastorale", come nelle varie attività.

Fra queste attività, sono state ricordate l'attività scolastica (Scuole paritarie di Santa Croce, Staffoli, Castelfranco, Orentano, Perignano e Casciana Terme), quella socio-sanitaria e sanitaria (Rsa e Cure intermedie di Orentano) e, "fondamentale, a supporto dell'educazione dei giovani quella dei preziosi Gruppi Scout e Shalom (Castelfranco, Orentano, Casciana Terme, Santa Croce) e di aiuto alle situazioni di povertà "come i preziosi Centri Caritas ed empori solidali che arricchiscono le varie comunità" (Santa Croce, Castelfranco e, in fase di attivazione, Orentano) e "necessitano di essere sostenuti".

"I Sindaci - è stato sottolineato - si sono impegnati a supportare queste realtà che svolgono un insostituibile servizio a favore di tutta la popolazione, soprattutto i più piccoli o i più fragili che spesso non hanno altre fonti di aiuto anche in sede istituzionale".

Apprezzamento è stato espresso anche per la ricchezza dell'offerta educativa estiva realizzata dalle Parrocchie e dai gruppi ecclesiali, quali i Campi solari estivi e dEstate Ragazzi, che "costituiscono un prezioso servizio ai giovani ed alle famiglie".

I quattro sindaci hanno quindi esposto al vescovo la "volontà di valorizzare le tradizioni proprie della nostra popolazione". Giannoni, Mini, Arcenni e Mori, dunque, "si impegnano a far fruttificare questo importante incontro che li ha arricchiti, in un clima di serena collaborazione, e per questo ringraziano mons. Vescovo per l'incontro ed assicurano la massima collaborazione nell'interesse generale alla crescita del tessuto sociale, ecclesiale ed associativo dei territori".

"È stata inoltre affrontata con particolare e grave preoccupazione anche la crisi del settore conciario - prosegue la nota - che preoccupa tutte le istituzioni che sono chiamate a collaborare e non dividersi per supportarne la ripresa in un clima di collaborazione che favorisca lo sviluppo e la coesione sociale".

"Il clima dell'incontro è stato molto positivo" così i sindaci, i quali dicono di aver "trovato il Vescovo molto interessato all'ascolto ed al confronto sulle varie tematiche, offrendo interessanti ed originali punti di vista".

Fabio Mini, sindaco di Castelfranco che ha recentemente fatto visita a Prataccio anche ai Campi solari organizzati dalla Parrocchia ed alla realtà di Orentano, assicura di "aver trovato un interlocutore interessato e capace di dare suggerimenti e stimoli interessanti per la coesione e lo sviluppo dei territori".

Matteo Arcenni, sindaco di Terricciola: "Stima del Vescovo per tutte le iniziative di supporto e sviluppo del territorio, soprattutto per giovani, anziani e fragili".

Il sindaco di Santa Croce Sull'Arno, Roberto Giannoni: "Ho trovato il Vescovo preoccupato per le politiche da adottare per la ripresa economica e la tenuta dell'occupazione nel tessuto dell'area del Cuoio".

Il sindaco di Casciana Terme, Paolo Mori: "Ringrazio il Vescovo per gli spunti originali di visione suggeriti e illuminati dalla Dottrina sociale della Chiesa e dal principio fondamentale della sussidiarietà, nonché l'attenzione alle questioni del lavoro".

Fonte: Ufficio Stampa