Omicidio Alessio Cini, sarà rito abbreviato per il cognato Daniele Maiorino

Rito immediato per Daniele Maiorino, il 58enne a processo per l'omicidio di Alessio Cini, suo cognato, aggredito prima con una spranga e poi dato alle fiamme l'8 gennaio scorso davanti alla sua abitazione, una villetta di campagna in zona Ferruccia ad Agliana,nel Pistoiese. Maiorino abitava in un altro appartamento dello stesso complesso. Fu arrestato il 18 gennaio, da allora è in carcere. Secondo la ricostruzione dell'accusa, Cini uscì di casa per andare a riempire una tanica di benzina in un vicino distributore. Al rientro l'agguato: Maiorino lo avrebbe colpito con una spranga e poi lo cosparse di benzina prima di dargli fuoco. Le telecamere di videosorveglianza e le intercettazioni ambientali sarebbero gli elementi chiave dell'accusa, che ha chiesto il rito alternativo, accolto dal gip. La prima udienza in Corte d'Assise si terrà il 19 novembre a Firenze. La notizia è riportata sulla stampa locale.