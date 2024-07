Pallavolista muore in campo nel Pisano, aperta un'inchiesta

La procura di Pisa ha avviato un'inchiesta per indagare sulla morte di Danilo Cremona, un pallavolista 32enne di Merate, deceduto dopo aver avuto un malore durante un torneo di volley nel Pisano. Cremona, noto nell'ambiente del volley come "Corry", ha avuto un aneurisma cerebrale mentre giocava a San Giuliano Terme durante il Summer Fest. Trasportato in ospedale in condizioni critiche, è stato ricoverato nel reparto di neurorianimazione dell'ospedale di Pisa, dove è morto. La magistratura ha acquisito le sue cartelle cliniche e disposto un'autopsia per determinare le cause precise del decesso. Sui social sono numerosi i messaggi di cordoglio per la sua improvvisa scomparsa.